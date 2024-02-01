Новосибирские игроделы выпустят «Смуту» в середине весны

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как сообщают разработчики, дата релиза окончательно определена.
«Привет, бояре! Вы заждались новостей. У нас для вас их сразу три. Первая новость — мы определились с окончательной датой релиза „Смуты“. Игра выйдет 4 апреля 2024 года», — сообщается в Telegram-канале «СМУТА-игра».
Также новосибирскими программистами готовится к выходу бесплатная обучающая версия игры, в которой предложат пройтись по игровой локации Москвы, попробовать игровые механики и узнать историю Смутного времени. Она появится незадолго до основного релиза. Кроме того, 16 февраля выйдут Дневники разработчиков, посвященные боевой системе игры.
Стоит отметить, что релиз action / RPG-игры «Смута», основанной на историческом романе Михаила Загоскина «Милославский или Русские в 1612 году» неоднократно переносилась. Предыдущей датой релиза являлось 26 февраля 2024 года.
Напомним, что новосибирский студент создает хоррор-квест в духе Resident Evil.