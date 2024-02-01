Новосибирские игроделы выпустят «Смуту» в середине весны

Также новосибирскими программистами готовится к выходу бесплатная обучающая версия игры, в которой предложат пройтись по игровой локации Москвы, попробовать игровые механики и узнать историю Смутного времени. Она появится незадолго до основного релиза. Кроме того, 16 февраля выйдут Дневники разработчиков, посвященные боевой системе игры.