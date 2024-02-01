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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Выход игры намечен на весну

Новосибирские игроделы выпустят «Смуту» в середине весны

1 февраля 2024, 13:16
Фото: Telegram-канал «СМУТА-игра»
Выход игры намечен на весну

Стала известна дата релиза исторической игры «Смута» в Новосибирске

Представители компании CyberNova озвучили новую дату релиза компьютерной игры «Смута». Игра должна выйти во втором квартале нынешнего года.

Как сообщают разработчики, дата релиза окончательно определена.

«Привет, бояре! Вы заждались новостей. У нас для вас их сразу три. Первая новость — мы определились с окончательной датой релиза „Смуты“. Игра выйдет 4 апреля 2024 года», — сообщается в Telegram-канале «СМУТА-игра».

Также новосибирскими программистами готовится к выходу бесплатная обучающая версия игры, в которой предложат пройтись по игровой локации Москвы, попробовать игровые механики и узнать историю Смутного времени. Она появится незадолго до основного релиза. Кроме того, 16 февраля выйдут Дневники разработчиков, посвященные боевой системе игры.

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Стоит отметить, что релиз action / RPG-игры «Смута», основанной на историческом романе Михаила Загоскина «Милославский или Русские в 1612 году» неоднократно переносилась. Предыдущей датой релиза являлось 26 февраля 2024 года.

Напомним, что новосибирский студент создает хоррор-квест в духе Resident Evil.

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