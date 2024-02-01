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Мужчина погиб

Владельца гостиницы «Золотой лев» похоронят с замотанной головой в Новосибирске

1 февраля 2024, 06:11
Фото: 1MI
Мужчина погиб
Погибшего владельца «Золотого льва» хоронят в Новосибирске. Неофициально известно, что накануне трагедии он общался с силовиками: он был свидетелем по игорному делу, которое расследуется в пятом отделе ГСО СК РФ.

В четверг 1 февраля, в гостиничном комплексе «Золотой лев» проходит траурная церемония по прощанию с Олегом Татариновым, владельцем этой гостиницы. Церемония началась в 12.00. Гроб с телом покойного выставлен рядом с ресепшеном, причем его голова замотана, пишет НГС.

29 января тело Олега Татаринова было найдено в собственной гостинице. По предварительным данным следственной группы, смерть не имеет преступного характера. Некоторые источники СМИ заявляли о самоубийстве.

Бизнесмен, помимо владения гостиницей, также занимался арендой коммерческой недвижимости. Один из его клиентов сообщил, что некоторое время назад он перешел на безналичную систему расчетов, хотя ранее предпочитал получать деньги наличными. Эти изменения, по словам источника, связаны с его желанием уехать из страны и передать дела близким родственникам.

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#Общество#Новосибирск#Похороны#Эмилия Губарева#Гостиница
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