Владельца гостиницы «Золотой лев» похоронят с замотанной головой в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В четверг 1 февраля, в гостиничном комплексе «Золотой лев» проходит траурная церемония по прощанию с Олегом Татариновым, владельцем этой гостиницы. Церемония началась в 12.00. Гроб с телом покойного выставлен рядом с ресепшеном, причем его голова замотана, пишет НГС.
29 января тело Олега Татаринова было найдено в собственной гостинице. По предварительным данным следственной группы, смерть не имеет преступного характера. Некоторые источники СМИ заявляли о самоубийстве.
Бизнесмен, помимо владения гостиницей, также занимался арендой коммерческой недвижимости. Один из его клиентов сообщил, что некоторое время назад он перешел на безналичную систему расчетов, хотя ранее предпочитал получать деньги наличными. Эти изменения, по словам источника, связаны с его желанием уехать из страны и передать дела близким родственникам.