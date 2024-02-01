Владельца гостиницы «Золотой лев» похоронят с замотанной головой в Новосибирске

Бизнесмен, помимо владения гостиницей, также занимался арендой коммерческой недвижимости. Один из его клиентов сообщил, что некоторое время назад он перешел на безналичную систему расчетов, хотя ранее предпочитал получать деньги наличными. Эти изменения, по словам источника, связаны с его желанием уехать из страны и передать дела близким родственникам.