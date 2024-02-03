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Мужчина дал взятку педагогу

Новосибирца осудили за передачу взяток преподавателям СГУПСа

3 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Мужчина дал взятку педагогу
33-летнему новосибирцу был вынесен приговор за передачу взяток преподавателям СГУПС с целью получения положительных оценок, о чем сообщается в картотеке Заельцовского районного суда.

Андрей К. оказывал консультации по различным предметам в Сибирском государственном университете путей сообщения. Кроме того, он выполнял контрольные работы, курсовые проекты, рефераты и другие задания для студентов.

Однако, помимо этого, он также передавал деньги преподавателям вуза в обмен на положительные оценки по предметам. По итогу, студенты не приходили на экзамены и зачеты.

По данному делу было выявлено 12 случаев преступной деятельности. По итогам судебного процесса новосибирцу назначили лишение свободы на срок в 6 лет, однако, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами, приговор был смягчен до условного с испытательным сроком в 5 лет. В настоящее время приговор суда не является окончательным и его можно обжаловать.

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#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Студенты#Взятки#Эмилия Губарева
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