Новосибирца осудили за передачу взяток преподавателям СГУПСа

По данному делу было выявлено 12 случаев преступной деятельности. По итогам судебного процесса новосибирцу назначили лишение свободы на срок в 6 лет, однако, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами, приговор был смягчен до условного с испытательным сроком в 5 лет. В настоящее время приговор суда не является окончательным и его можно обжаловать.