Новосибирца осудили за передачу взяток преподавателям СГУПСа

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Андрей К. оказывал консультации по различным предметам в Сибирском государственном университете путей сообщения. Кроме того, он выполнял контрольные работы, курсовые проекты, рефераты и другие задания для студентов.
Однако, помимо этого, он также передавал деньги преподавателям вуза в обмен на положительные оценки по предметам. По итогу, студенты не приходили на экзамены и зачеты.
По данному делу было выявлено 12 случаев преступной деятельности. По итогам судебного процесса новосибирцу назначили лишение свободы на срок в 6 лет, однако, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами, приговор был смягчен до условного с испытательным сроком в 5 лет. В настоящее время приговор суда не является окончательным и его можно обжаловать.