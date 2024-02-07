Сколько ДТП произошло в Новосибирской области в январе 2024

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За первый месяц 2024 года в Новосибирской области произошло Бол134 случаев ДТП. В результате этих аварий погибли 22 человека.
Всего в 134 авариях пострадали 176 человек, получившие различные травмы. Однако благодаря своевременным действиям спасателей удалось спасти 6 человек.
Напомним, что за январские выходные в Новосибирской области произошло более 40 аварий с 15 погибшими. Губернатор Андрей Травников сказал, что такая статистика «напрягает».