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В регионе произошло более 100 аварий

Сколько ДТП произошло в Новосибирской области в январе 2024

7 февраля 2024, 01:35
Фото: 1MI
В регионе произошло более 100 аварий

Более 130 ДТП произошло в январе 2024 в Новосибирской области

По данным регионального ГУ МЧС, за месяц в Новосибирской области зарегистрировано около 140 ДТП с 22 погибшими.

За первый месяц 2024 года в Новосибирской области произошло Бол134 случаев ДТП. В результате этих аварий погибли 22 человека.

Всего в 134 авариях пострадали 176 человек, получившие различные травмы. Однако благодаря своевременным действиям спасателей удалось спасти 6 человек.

Напомним, что за январские выходные в Новосибирской области произошло более 40 аварий с 15 погибшими. Губернатор Андрей Травников сказал, что такая статистика «напрягает».

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#МЧС#Эмилия Губарева#Погибшие#Аварии
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