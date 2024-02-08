Улицы Ватутина и Станиславского на левом берегу хотят соединить в Новосибирске

По планам городской администрации, в Новосибирске будет построено две развязки для будущей Тулинской магистрали: на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев и на въезде на Бугринский мост. Кроме того, планируется соединить улицу Стартовую с переходным мостом на Ипподромской, чтобы образовать еще одну магистраль.