Улицы Ватутина и Станиславского на левом берегу хотят соединить в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По проекту, новая Тулинская магистраль будет расположена вдоль реки Тулы, рядом с улицей Немировича-Данченко. Эта дорога станет частью Юго-Западного транзита, который соединит Бугринский мост с выездом из города через Ордынское кольцо.
Как сообщает VN ru, губернатор Андрей Травников поручил спроектировать дорожную развязку в районе Тещиного языка. Эта развязка также будет входить в состав Юго-Западного транзита.
По планам городской администрации, в Новосибирске будет построено две развязки для будущей Тулинской магистрали: на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев и на въезде на Бугринский мост. Кроме того, планируется соединить улицу Стартовую с переходным мостом на Ипподромской, чтобы образовать еще одну магистраль.
Также предполагается расширить проезжую часть улицы Сибиряков-Гвардейцев от Покрышкина до запланированной Тулинской магистрали.