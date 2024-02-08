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Published Сегодня, 05:52

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Проект доработают в этом году

Улицы Ватутина и Станиславского на левом берегу хотят соединить в Новосибирске

8 февраля 2024, 05:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проект доработают в этом году
В Новосибирске планируется создать новую дорогу, которая соединит улицы Ватутина и Станиславского. По проекту, работы должны быть завершены к 2023 году.

По проекту, новая Тулинская магистраль будет расположена вдоль реки Тулы, рядом с улицей Немировича-Данченко. Эта дорога станет частью Юго-Западного транзита, который соединит Бугринский мост с выездом из города через Ордынское кольцо.

Как сообщает VN ru, губернатор Андрей Травников поручил спроектировать дорожную развязку в районе Тещиного языка. Эта развязка также будет входить в состав Юго-Западного транзита.

По планам городской администрации, в Новосибирске будет построено две развязки для будущей Тулинской магистрали: на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев и на въезде на Бугринский мост. Кроме того, планируется соединить улицу Стартовую с переходным мостом на Ипподромской, чтобы образовать еще одну магистраль.

Также предполагается расширить проезжую часть улицы Сибиряков-Гвардейцев от Покрышкина до запланированной Тулинской магистрали.

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#Транспорт#Новосибирск#Улицы#Автомобили#Эмилия Губарева#Проект#Развязка
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