«Лежали на плите»: житель дома на Линейной вспомнил подробности трагедии 9 февраля

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Евгений Илюшин жил на пятом этаже. Рано утром он с женой пошел на работу. Уже при выходе из квартиры мужчина и женщина почувствовали запах газа. В момент взрыва муж прижал супругу к себе.
«Мы лежали на каком-то куске плиты, вокруг все горело. Начал трясти жену, чтобы она пришла в себя. В этот момент у меня из ноги пошла кровь», — рассказал Евгений Илюшин precedent.tv.
Супруги оказались в разломе дома на уровне третьего этажа на бетонных плитах. К счастью, их спасли первыми. Мужчину пришлось отправить в Городскую больницу №1, там ему грозила ампутация ноги.
«То, что осталось от стопы, включая висящую пятку, врачи сшили. Однаго через две недели пошло отмирание мышц, нога почернела. В итоге, из моей стопы мне сделали пятку. Пришлось удалить и ткани бедра», — вспоминает Евгений Илюшин.
Теперь новосибирец уже год находится на больничном и ищет способы физической реабилитации. Боль в ноге не прекращается, гложат и угрызения совести. «Там же наши соседи погибли. Жизнь „до“ и „после“, — говорит Евгений Илюшин.
Сибиряк хочет, чтобы на месте трагедии появилась Аллея памяти. Однако в мэрии Новосибирска так и не решили судьбу участка на месте снесенного здания.