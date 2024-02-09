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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

С момента трагедии на Линейной, 39 прошел год

«Лежали на плите»: житель дома на Линейной вспомнил подробности трагедии 9 февраля

9 февраля 2024, 11:19
Фото: atas.info
С момента трагедии на Линейной, 39 прошел год

В Новосибирске прошел год со дня трагедии на Линейной: очевидец вспомнил детали

9 февраля исполнился ровно год со взрыва бытового газа на Линейной, 39 в Новосибирске. Из-за обрушения здания погибло 15 человек. Бывший житель дома рассказал подробности трагедии.

Евгений Илюшин жил на пятом этаже. Рано утром он с женой пошел на работу. Уже при выходе из квартиры мужчина и женщина почувствовали запах газа. В момент взрыва муж прижал супругу к себе.

«Мы лежали на каком-то куске плиты, вокруг все горело. Начал трясти жену, чтобы она пришла в себя. В этот момент у меня из ноги пошла кровь», — рассказал Евгений Илюшин precedent.tv.

Супруги оказались в разломе дома на уровне третьего этажа на бетонных плитах. К счастью, их спасли первыми. Мужчину пришлось отправить в Городскую больницу №1, там ему грозила ампутация ноги.

Часть жителей погибла под обломкамиЧасть жителей погибла под обломками
Часть жителей погибла под обломками
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
«То, что осталось от стопы, включая висящую пятку, врачи сшили. Однаго через две недели пошло отмирание мышц, нога почернела. В итоге, из моей стопы мне сделали пятку. Пришлось удалить и ткани бедра», — вспоминает Евгений Илюшин.

Теперь новосибирец уже год находится на больничном и ищет способы физической реабилитации. Боль в ноге не прекращается, гложат и угрызения совести. «Там же наши соседи погибли. Жизнь „до“ и „после“, — говорит Евгений Илюшин.

Сибиряк хочет, чтобы на месте трагедии появилась Аллея памяти. Однако в мэрии Новосибирска так и не решили судьбу участка на месте снесенного здания.

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