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Роман Яковлев представляет КПРФ в региональном Заксобрании

Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России

11 февраля 2024, 03:50
Фото: t.me/nt_nsk54
Роман Яковлев представляет КПРФ в региональном Заксобрании
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области выступил за возвращение смертной казни после жестокого убийства женщины и ее дочери, в котором подозревают бойца ММА

Депутат новосибирского Заксобрания от КПРФ Роман Яковлев высказался за снятие моратория на смертную казнь в России. Как пишет Яковлев в своем телеграм-канале, на это заявление его подтолкнула информация об убийстве пятилетней девочки и ее матери. В совершении преступления подозревают 31-летнего уроженца Таджикистана, который участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил.

«Я надеюсь, что убийца понесет заслуженное наказание, а моя позиция будет услышана», — подчеркнул Яковлев.

Ранее глава Следственного комитета России Бастрыкин взял на контроль дело об этом двойном убийстве.

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