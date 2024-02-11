Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России

Депутат новосибирского Заксобрания от КПРФ Роман Яковлев высказался за снятие моратория на смертную казнь в России. Как пишет Яковлев в своем телеграм-канале, на это заявление его подтолкнула информация об убийстве пятилетней девочки и ее матери. В совершении преступления подозревают 31-летнего уроженца Таджикистана, который участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил.