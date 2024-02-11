Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
Депутат новосибирского Заксобрания от КПРФ Роман Яковлев высказался за снятие моратория на смертную казнь в России. Как пишет Яковлев в своем телеграм-канале, на это заявление его подтолкнула информация об убийстве пятилетней девочки и ее матери. В совершении преступления подозревают 31-летнего уроженца Таджикистана, который участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил.
«Я надеюсь, что убийца понесет заслуженное наказание, а моя позиция будет услышана», — подчеркнул Яковлев.
Ранее глава Следственного комитета России Бастрыкин взял на контроль дело об этом двойном убийстве.