Минприроды прокомментировало сброс воды со стройплощадки в озеро в Новосибирске

Ведомство подтвердило, что выдало разрешение на строительство трубопровода, по которому очищенные грунтовые воды будут сбрасываться в озеро вплоть до августа текущего года. В Минприроды заявили, что «вода из фильтров будет поступать ещё чище, чем в озере».