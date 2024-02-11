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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Жители сами поддерживают порадок на берегах этого озера и запустили в водоем рыб

Минприроды прокомментировало сброс воды со стройплощадки в озеро в Новосибирске

11 февраля 2024, 10:54
Фото: 2GIS
Жители сами поддерживают порадок на берегах этого озера и запустили в водоем рыб
Природоохранное ведомство не видит проблемы и называет действия местных жителей, которые вышли на защиту водоема, провокацией

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области распространила заявление по поводу скандала вокруг попыток сброса воды со стройплощадки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири в Заельцовском районе Новосибирска.

Ведомство подтвердило, что выдало разрешение на строительство трубопровода, по которому очищенные грунтовые воды будут сбрасываться в озеро вплоть до августа текущего года. В Минприроды заявили, что «вода из фильтров будет поступать ещё чище, чем в озере».

В министерстве считают, что сход жителей, запланированный на вечер воскресенья, 11 февраля — результат провокации.

«Министерство очень надеется, что впредь нас не будут втягивать в политические лозунги и искусственно созданные на эмоциях ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, как местные жители и депутаты остановили монтаж трубопровода, по которому строители собираются отводить грунтовые воды со стройплощадки в озеро.

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#Новосибирск#Загрязнение#Скандал#Озеро#Минприроды#Жемчужина Сибири
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