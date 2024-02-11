Минприроды прокомментировало сброс воды со стройплощадки в озеро в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области распространила заявление по поводу скандала вокруг попыток сброса воды со стройплощадки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири в Заельцовском районе Новосибирска.
Ведомство подтвердило, что выдало разрешение на строительство трубопровода, по которому очищенные грунтовые воды будут сбрасываться в озеро вплоть до августа текущего года. В Минприроды заявили, что «вода из фильтров будет поступать ещё чище, чем в озере».
В министерстве считают, что сход жителей, запланированный на вечер воскресенья, 11 февраля — результат провокации.
«Министерство очень надеется, что впредь нас не будут втягивать в политические лозунги и искусственно созданные на эмоциях ситуации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, как местные жители и депутаты остановили монтаж трубопровода, по которому строители собираются отводить грунтовые воды со стройплощадки в озеро.