Похолодает до -30: мороз ударит по Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
В течении недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры ночью местами до -30 градусов. Судя по прогнозу, днем максимально столбик термометра опустится до -25. Такие температурные качели продержатся неделю. И это с учетом того, что на днях в городе потеплело до +4 градусов. Сейчас на дорогах адский гололед и застывшая снежная каша.
Как отметил Евгений Лебедев, с учетом прогноза не исключены случаи застревания автомобилей на льду, а также провалы под лед в некоторых местах водных объектов. В МЧС напомнили, что выезд на лед в регионе строго запрещен.
Как отметил и. о. мэра Олег Клемешов, на особом контроле сохраняются все системы жизнеобеспечения из-за похолодания. Мы лишь напомним, что вначале января в Новосибирске без отопления в 30-градусные морозы остались сотни домов на левом берегу из-за ряда коммунальных аварий.