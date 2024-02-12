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Published Сегодня, 02:34

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Updated Сегодня, 02:36

Снова похолодает

Похолодает до -30: мороз ударит по Новосибирской области

12 февраля 2024, 02:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Снова похолодает

В МЧС предупредили о 30-градусных морозах в Новосибирской области

О резком похолодании предупредил первый заместитель главного управления МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев во время оперативного совещания в правительстве региона 12 февраля 2024.

В течении недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры ночью местами до -30 градусов. Судя по прогнозу, днем максимально столбик термометра опустится до -25. Такие температурные качели продержатся неделю. И это с учетом того, что на днях в городе потеплело до +4 градусов. Сейчас на дорогах адский гололед и застывшая снежная каша.

Как отметил Евгений Лебедев, с учетом прогноза не исключены случаи застревания автомобилей на льду, а также провалы под лед в некоторых местах водных объектов. В МЧС напомнили, что выезд на лед в регионе строго запрещен.

Как отметил и. о. мэра Олег Клемешов, на особом контроле сохраняются все системы жизнеобеспечения из-за похолодания. Мы лишь напомним, что вначале января в Новосибирске без отопления в 30-градусные морозы остались сотни домов на левом берегу из-за ряда коммунальных аварий.

Перерасчеты за отопление и возмещение ущерба после аварии — на контроле депутатов
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#МЧС#Морозы#Эмилия Губарева#Гололед#Мороз
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