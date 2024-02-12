Похолодает до -30: мороз ударит по Новосибирской области

В течении недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры ночью местами до -30 градусов. Судя по прогнозу, днем максимально столбик термометра опустится до -25. Такие температурные качели продержатся неделю. И это с учетом того, что на днях в городе потеплело до +4 градусов. Сейчас на дорогах адский гололед и застывшая снежная каша.