atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

ТЦ «Галерея» эвакуировали в Новосибирске 12 февраля 2024 года

ТЦ «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного устройства с антенной

12 февраля 2024, 03:51
Фото: vk.com / «АСТ-54»
ТЦ «Галерея» эвакуировали в Новосибирске 12 февраля 2024 года
Утром 12 февраля посетителей и персонал торгового центра «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», устройство с антенной было прикреплено к одной из скамеек в проходе первого этажа. Ожидают прибытие экстренных служб.

В пресс-службе МЧС корреспонденту сообщили, что каких-либо возгораний в торговом центре не было.

Обновлено. Опасных предметов обнаружено не было, заявили в пресс-службе МВД по региону.

«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Узнать подробнее

14 января в игровой комнате ТЦ «Галерея» 2-летний мальчик сломал ногу. Следователи возбудили уголовное дело.

В конце 2023 года банк рядом с новосибирским вокзалом оцепили из-за бесхозной детской коляски.

Читайте также:
У эксперта Алросы украли из машины 4,5 млн на парковке у ТЦ в НовосибирскеЗакрыт популярный в Новосибирске фуд-корт на третьем этаже ТРЦ «Галерея»
#Происшествия#Новосибирск#Эвакуация#Алёна Рогонова#ТЦ Галерея#Подозрительное устройство
Подпишитесь
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
Вчера, 14:15
«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина
Сегодня, 01:17
Новосибирцы потребовали передать теплосети в собственность государства
Вчера, 09:02
Полет кометы PanSTARRS увидят новосибирцы в День всех влюбленных
Сегодня, 02:16
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
Вчера, 06:05
Депутат из Новосибирска требует вернуть смертную казнь в России
Вчера, 03:50