ТЦ «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного устройства с антенной

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», устройство с антенной было прикреплено к одной из скамеек в проходе первого этажа. Ожидают прибытие экстренных служб.
В пресс-службе МЧС корреспонденту сообщили, что каких-либо возгораний в торговом центре не было.
Обновлено. Опасных предметов обнаружено не было, заявили в пресс-службе МВД по региону.
14 января в игровой комнате ТЦ «Галерея» 2-летний мальчик сломал ногу. Следователи возбудили уголовное дело.