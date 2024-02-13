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Суд снизил компенсацию на несколько порядков

Иск на 2 млн рублей к медикам подал лишившийся ноги житель Новосибирска

13 февраля 2024, 09:20
Фото: 1MI
Суд снизил компенсацию на несколько порядков
Крупную денежную компенсацию от клиники «РЖД-Медицина» требует пожилой мужчина. Он считает, что стал инвалидом из-за врачебной ошибки

60-летний Александр Байбак уверен, что потерял ногу спустя год после некачественно выполненной операции по стентированию артерии. Сибиряк говорит: несмотря на то, что он оплатил установку стентов, их ему не поставили. В результате началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

Мужчина потребовал в суде выплаты моральной компенсации в размере 2 млн рублей. Однако в итоге иск удовлетворили частично: 30 тысяч рублей морального вреда, 7 тысяч — штраф. Во второй инстанции штраф был увеличен до 15 тысяч рублей. Александр пошел с жалобой дальше, в итоге Во второй инстанции штраф увеличили до 15 тысяч. Сейчас третья инстанция Восьмой кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.

В деле назначена новая экспертиза, которая должна определить степень вины медиков. В клинике «РЖД-Медицина» от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну и неоконченное судебное следствие, сообщает «Прецедент».

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