Иск на 2 млн рублей к медикам подал лишившийся ноги житель Новосибирска

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
60-летний Александр Байбак уверен, что потерял ногу спустя год после некачественно выполненной операции по стентированию артерии. Сибиряк говорит: несмотря на то, что он оплатил установку стентов, их ему не поставили. В результате началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.
Мужчина потребовал в суде выплаты моральной компенсации в размере 2 млн рублей. Однако в итоге иск удовлетворили частично: 30 тысяч рублей морального вреда, 7 тысяч — штраф. Во второй инстанции штраф был увеличен до 15 тысяч рублей. Александр пошел с жалобой дальше, в итоге Во второй инстанции штраф увеличили до 15 тысяч. Сейчас третья инстанция Восьмой кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.
В деле назначена новая экспертиза, которая должна определить степень вины медиков. В клинике «РЖД-Медицина» от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну и неоконченное судебное следствие, сообщает «Прецедент».