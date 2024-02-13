Иск на 2 млн рублей к медикам подал лишившийся ноги житель Новосибирска

Мужчина потребовал в суде выплаты моральной компенсации в размере 2 млн рублей. Однако в итоге иск удовлетворили частично: 30 тысяч рублей морального вреда, 7 тысяч — штраф. Во второй инстанции штраф был увеличен до 15 тысяч рублей. Александр пошел с жалобой дальше, в итоге Во второй инстанции штраф увеличили до 15 тысяч. Сейчас третья инстанция Восьмой кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.