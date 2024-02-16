Самые холодные и теплые зимы в Новосибирске за историю — побьет ли рекорды зима-2024

Зима 1968/1969 отличалась особой суровостью. Так, в декабре-1968 в течение 12 дней термометры показывали -35…-45 градусов, в январе-1969 13 дней температура держалась на уровне -40…-45 градусов. В феврале-1969 14 дней новосибирцы видели на термометрах -40…-47 градусов. На фоне лидера антирейтинга зима 2009/2010 выглядит куда более щадящей. В декабре 2009 года было всего 3 дня с показателями -35…-40 градусов, в январе новосибирцы пережили 9 дней сильных морозов и столько же в феврале.