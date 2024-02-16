Самые холодные и теплые зимы в Новосибирске за историю — побьет ли рекорды зима-2024

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Климатологи ожидают, что эта сибирская зима войдет в историю как одна из мягких. Atas.info выяснил, какие зимы били рекорды по морозам и теплу.
Как рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, в топ-3 самых ледяных зим в Новосибирске за всю историю метеонаблюдений (с 1900 года) вошли зимы 1968/1969, 2009/2010 и 1946/1947 годов. Средние температуры за сезон — -27,6 градуса, -23,3 и -22,8 соответственно.
Зима 1968/1969 отличалась особой суровостью. Так, в декабре-1968 в течение 12 дней термометры показывали -35…-45 градусов, в январе-1969 13 дней температура держалась на уровне -40…-45 градусов. В феврале-1969 14 дней новосибирцы видели на термометрах -40…-47 градусов. На фоне лидера антирейтинга зима 2009/2010 выглядит куда более щадящей. В декабре 2009 года было всего 3 дня с показателями -35…-40 градусов, в январе новосибирцы пережили 9 дней сильных морозов и столько же в феврале.
В самую холодную зиму-1968/1969 количество осадков было близко к климатической норме. В 2009/2010 и 1946/1947 годах — меньше нормы, что характерно для холодных зим.
Самые теплые зимы за всю историю метеонаблюдений радовали новосибирцев в сезонах 2019/2020, 2006/2007 и 2001/2002 годов. Средние температуры — -9,3 градуса, -9,4 и -10,3 градуса соответственно.
Потепление метеорологи связывают с циклонами из районов Атлантики и Арало-Каспийского региона, которые приносят оттепели, большое количество влаги и усиление ветра. Поэтому теплые зимы сопровождаются повышенными осадками.
Погода зимой в Новосибирской области носит анциклональный характер: без осадков, слабые ветры, солнечная и холодная погода. Зимой приток солнечной радиации меньше, и земная поверхность отдает больше тепла, чем получает. Когда температура в норме (ночью до -35 градусов) — значит, влияет антициклон, центр которого формируется над Монголией.
При поступлении воздуха из Якутии и севера Красноярского края происходит так называемое ультраполярное вторжение. В такие периоды температура в НСО по ночам опускается ниже -40…-45 градусов.
Климат на Земле меняется в сторону потепления, это ощущается и на юге западной Сибири.
«Наблюдается общий тренд на повышение температуры. Новосибирские климатологи проанализировали, как менялась погода за последние 30 лет и пришли к выводу, что февраль стал на теплее на 1-1,5 градуса, март — на 1,5-2 градуса, апрель и май стали теплее на 1-1,5 градуса. При этом в декабре и январе среднемесячная температура стала несколько ниже, чем в предыдущие 30 лет (с 1971 до 2000 года) на 0,5-1 градус. Можно предположить, что в дальнейшем зимние сезоны будут теплее, но тем не менее это не исключает возвращения волн холода, которые периодически случаются», — говорит Анна Лапчик.
Начальник Гидрометцентра рассказала, что тренд на потепление в регионе начался в конце 1960-х годов.
«С 1945 по 1960 годы температура в НСО была более низкой, и начала повышаться с 1960-х годов вплоть до 1993 года. Затем наступила стагнация, в период 2000–2013 годов отмечалось незначительное похолодание в зимний сезон. Сейчас мы снова отмечаем существенный рост температуры».
Старейшей из действующих метеостанций в регионе является «Огурцово», которая бала открыта в 1941 году в одноименном селе (в настоящее время поселок «Элитное»).
В 1950-х годах на левом берегу открыли профессиональное училище №7, которое готовило наблюдателей-метеорологов для работы на метеостанциях, в том числе в труднодоступных районах. В училище студенты оборудовали метеостанцию «Учебная». Здесь измеряют метеорологические параметры внутри городской агломерации. Позже училище реорганизовали в Геофизический колледж, где продолжают выпускать наблюдателей для станций Росгидромета.
Первую метеостанцию в городе открыли на железнодорожной станции Кривощеково на левом берегу в 1891 году. Она работала с перерывами, ее несколько раз переносили, пока не закрыли совсем.
«Трудно сказать, какие зимы ждать в последующие годы. Это практически невозможно предугадать и предсказать», — начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.