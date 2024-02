Сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске

И наверняка сибиряки, ежедневно посещающие магазины «Пятерочка» (302 торговых точки различного формата в Новосибирской области) не думают о том, что ООО «Корпоративный центр икс 5», которое управляет этой российской сетью, на 99,9% принадлежит X5 Retail Group N.V. из Нидерландов, головной компанией которой, в свою очередь, является американская The Bank of New York Mellon Corporation.