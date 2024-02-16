Сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске

Многие западные игроки рынка свернули бизнес в России на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Кто-то сослался на усложнившуюся логистику, часть коммерсантов руководствовалась идеологическими мотивами. С помощью системы СПАРК мы посмотрели, кто же остался зарабатывать в Новосибирской области. Всего в регионе ведут деятельность около 400 компаний, в которых доля иностранного капитала превышает 50%. Но подавляющее большинство из них основаны предпринимателями из Китая или стран ближнего зарубежья. Мы же сконцентрируемся на тех, что связаны со странами, которых Россия объявила недружественными. Этот список получился значительно короче, и его мы разделим на две части: копании, непосредственного зарегистрированные на территории нашей области. В этом случае можно точно оценить размер прибыли. И филиалы иностранных компаний, которые ведут деятельность в регионе, но финансовый отчет о деятельности по отдельным подразделениям не раскрывают.