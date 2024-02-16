Сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Многие западные игроки рынка свернули бизнес в России на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Кто-то сослался на усложнившуюся логистику, часть коммерсантов руководствовалась идеологическими мотивами. С помощью системы СПАРК мы посмотрели, кто же остался зарабатывать в Новосибирской области. Всего в регионе ведут деятельность около 400 компаний, в которых доля иностранного капитала превышает 50%. Но подавляющее большинство из них основаны предпринимателями из Китая или стран ближнего зарубежья. Мы же сконцентрируемся на тех, что связаны со странами, которых Россия объявила недружественными. Этот список получился значительно короче, и его мы разделим на две части: копании, непосредственного зарегистрированные на территории нашей области. В этом случае можно точно оценить размер прибыли. И филиалы иностранных компаний, которые ведут деятельность в регионе, но финансовый отчет о деятельности по отдельным подразделениям не раскрывают.
Безусловным лидером в этом списке является ООО «Восточная техника», на 100% принадлежащее компании VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED, зарегистрированной в Великобритании. «Восточная техника» — официальный дилер техники Caterpillar и Sem, входит в группу компаний Barloworld (ЮАР), которая много лет занимает дилерством машин Caterpillar в странах южной Африки и Евразии.
По итогам 2022 года чистая прибыль «Восточной техники» составила 2,174 миллиарда рублей.
Вряд ли кому из новосибирцев приходило в голову, что крупный торговый центр «Норд Сити Молл» на северной окраине города принадлежит компании с Кипра VOCHNA HOLDINGS CO. LIMITED. И дела у киприотов в Сибири идут неплохо. По итогам 2022 года ООО «Норд Сити Молл», «дочка» кипрского холдинга, зафиксировала чистую прибыль на уровне 1,732 млрд рублей.
Еще одна крупная компания — ООО «Альфа Тексталайз», занимается торговлей розничной торговлей нижним бельем и одеждой под торговой маркой Incanto. 99% принадлежит кипрской EQUITEM HOLDING LTD, одним процентом новосибирской компании владеет INTERTEXTILES GROUP FZE из Объединенных Арабских Эмиратов.
Чистая прибыль «Альфа тексталайз» в 2022 года зафиксирована на уровне 1,65 млрд рублей.
ООО «Белла Сибирь», базирующаяся в Новосибирске, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Головная компания же, TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALÓW OPATRUNKOWYCH S A, находится в Польше. В 2022 году доходы «Белла Сибирь» от продажи медикаментов составили 2,887 млрд рублей, но чистая прибыль зафиксирована гораздо более скромная — 217,3 млн рублей.
Далее идут игроки поскромнее. Например, ООО «Про капитал Сибирь», управляет отелем Domina в центре Новосибирска, на 100% принадлежит BRICKSTONE REAL ESTATE FUNDS SICAV P.L.C., которая зарегистрирована на Мальте. Доходы от новосибирского гостиничного бизнеса в 2022 году превысили 1 миллиард рублей, но в качестве чистой прибыли была озвучена цифра 89,4 млн рублей.
Многим новосибирцам известны специализированные интернет-порталы, посвященные покупке, продаже и аренде недвижимости N1 и Циан. Но вряд ли кто знает, что за ними стоит новосибирское ООО «Н1.РУ», которое, в свою очередь, полностью принадлежит MIMONS INVESTMENTS LIMITED, зарегистрированной в третьем по величине городе Кипра Ларнаке.
По итогам 2022 года чистая прибыль Н1 составила 59,9 млн рублей.
Достаточно известный разработчик компьютерных игр из новосибирского Академгородка, компания «Алавар», на 100% принадлежит Alawar Entertainment, Inc., зарегистрированной в США. В 2022 году ООО «Алавар.ру» отчиталось о чистой прибыли в размере 8,34 млн рублей.
Фитнес-центры и одноименные салоны красоты XFIT в ТРК «Сан-Сити» и в административном здании на Кирова, 23 принадлежат кипрской компании INTRAWARE INVESTMENTS PUBLIC LTD.
Суммарная чистая прибыль физкультурно-оздоровительных комплексов за 2022 год заявлена в размере 7,452 млн рублей.
В городе работает еще несколько мелких организаций, в числе основных учредителей которых числятся компании и частные лица из Нидерландов, Германии и Кипра, но мы оставим их за рамками этого обзора.
В Новосибирске и пригороде работают крупные заводы, которые принадлежат международным холдингам, например, фабрика «Марс», которая выпускает четверть всех кормов для домашних животных в России. Или филиал ООО «Мултон Партнерс», головной компаний которого выступает Coca-Cola HBC AG из Швейцарии.
Совсем недавно, летом 2023 года, американская PepsiCo завершила строительство завода под Новосибирском, который после выхода на полную мощность в 2024 году сможет выпускать до 260 тонн чипсов и сухариков в сутки.
Не перекрестили свою работу магазины «Метро» (головная компания METRO AG, Германия», «Ашан» и «Леруа Мерлен» (головная компания SURAUMARCHE, Франция).
И наверняка сибиряки, ежедневно посещающие магазины «Пятерочка» (302 торговых точки различного формата в Новосибирской области) не думают о том, что ООО «Корпоративный центр икс 5», которое управляет этой российской сетью, на 99,9% принадлежит X5 Retail Group N.V. из Нидерландов, головной компанией которой, в свою очередь, является американская The Bank of New York Mellon Corporation.
Однако отдельной отчетности о прибыли филиалов и региональных отделений эти компании в системе СПАРК не раскрывают, есть лишь общие показатели, суммирующие результаты работы всех подразделений. И речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей.
Впервые подобный термин появился в 2018 году, в законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств». Целью закона разработчики называли защиту национальных интересов России. Но сформировать список таких государств президент Владимир Путин поручил в 2021 год указом «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».
Закон предусматривает прекращение сотрудничества с недружественной страной и запрет на ввоз продукции или сырья из такого государства.
Основанием для внесения в этот список служит введение санкций в отношении России и ее граждан, действия, угрожающие территориальной целостности России и направленные на дестабилизацию политической и экономической ситуации в стране.