В Новосибирске разыскивают семнадцатилетнего Льва из Омска

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Сообщается, что подросток не выходил на связь с родными почти две недели.
«Сахаров Лев Юрьевич, 17 лет. С 8 февраля местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ в Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения юноша был одет в черную куртку и штаны, на ногах — белые кроссовки. С собой Лев Сахаров взял черный рюкзак. Юноша худощав и темнорус, глаза серо-зеленые, рост составляет 176 сантиметров.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Напомним, что под Новосибирском пропала шестнадцатилетняя девочка в кепке.