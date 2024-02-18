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Подросток не выходил на связь с родными с 8 февраля

В Новосибирске разыскивают семнадцатилетнего Льва из Омска

18 февраля 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
Подросток не выходил на связь с родными с 8 февраля

Новосибирские волонтеры просят помощи в розысках 17-летнего омича Льва Сахарова

В Новосибирске волонтеры разыскивают семнадцатилетнего Льва Сахарова. Подросток пропал в начале месяца в Омске.

Сообщается, что подросток не выходил на связь с родными почти две недели.

«Сахаров Лев Юрьевич, 17 лет. С 8 февраля местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ в Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В день исчезновения юноша был одет в черную куртку и штаны, на ногах — белые кроссовки. С собой Лев Сахаров взял черный рюкзак. Юноша худощав и темнорус, глаза серо-зеленые, рост составляет 176 сантиметров.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что под Новосибирском пропала шестнадцатилетняя девочка в кепке.

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