Новосибирцам посоветовали не перегружать электрообогреватели в аномальные холода

Во избежание пожаров не стоит излишне перегружать электрообогреватели и иные приборы, подключая к сети большое количество устройств. Если дома находятся маленькие дети, важно не оставлять их без присмотра в помещении с печью или обогревателем. Необходимо и убрать подальше от огня вещи из горючих материалов.