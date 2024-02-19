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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Новосибирцам советуют не выходить из дома без крайней необходимости

Новосибирцам посоветовали не перегружать электрообогреватели в аномальные холода

19 февраля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцам советуют не выходить из дома без крайней необходимости

Новосибирская мэрия предупредила о правилах техники безопасности в заморозки

Вплоть до пятницы 23 февраля на территории Новосибирской области прогнозируются аномальные холода. В связи с этим горожанам советуют соблюдать крайнюю осторожность на улице и в помещении.

Главными рисками в период аномальных холодов являются пожары и обморожения.

«Причинами возгорания могут стать неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки, использование неисправных отопительных приборов и печного оборудования и перегрузка электросетей при использовании электрообогревателей», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.
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Во избежание пожаров не стоит излишне перегружать электрообогреватели и иные приборы, подключая к сети большое количество устройств. Если дома находятся маленькие дети, важно не оставлять их без присмотра в помещении с печью или обогревателем. Необходимо и убрать подальше от огня вещи из горючих материалов.

В условиях аномальных холодов стоит воздержаться от дальних поездок, либо пользоваться общественным транспортом. Выходить на улицу нужно в теплой одежде и обуви без скользкой подошвы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по следующим телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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