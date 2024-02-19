Новосибирцам посоветовали не перегружать электрообогреватели в аномальные холода

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Главными рисками в период аномальных холодов являются пожары и обморожения.
«Причинами возгорания могут стать неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки, использование неисправных отопительных приборов и печного оборудования и перегрузка электросетей при использовании электрообогревателей», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.
Во избежание пожаров не стоит излишне перегружать электрообогреватели и иные приборы, подключая к сети большое количество устройств. Если дома находятся маленькие дети, важно не оставлять их без присмотра в помещении с печью или обогревателем. Необходимо и убрать подальше от огня вещи из горючих материалов.
В условиях аномальных холодов стоит воздержаться от дальних поездок, либо пользоваться общественным транспортом. Выходить на улицу нужно в теплой одежде и обуви без скользкой подошвы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по следующим телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.
Напомним, что морозы могут задержаться в регионе и после 23 февраля.