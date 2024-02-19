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Покупателю подсунули весьма активную и агрессивную кошку

В Тогучине покупатель едва не пострадал от когтей беспокойной бенгальской кошечки

19 февраля 2024, 13:00
Фото: wikipedia.org
Покупателю подсунули весьма активную и агрессивную кошку

В НСО заводчица обманула покупателя с породой экзотической кошки

В Тогучинском районе местная жительница предстанет перед судом за мошенничество. Ее обвиняют в продаже экзотического котенка по поддельным документам. Женщина могла сделать это для получения большей прибыли.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, обвиняемая занималась разведением кошек экзотических пород. Особенно ей нравились бенгальские кошечки. По мнению следствия, сибирячка решила заработать и продала любительнице экзотики «бенгала» как котенка породы «европейская бурма».

«Осознавая, что данная порода гораздо больше ценится на рынке и котенка можно продать подороже. заводчица в апреле 2023 года выправила животному регистрационную карточку и ветеринарный паспорт как представителю породы „европейская бурма“. В этом же месяце котенок был продан по объявлению на интернет-сайте», - рассказали в надзорном ведомстве.

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Однако спустя какое-то время котенок приобрел характерный пятнистый окрас бенгальской кошки. При этом он стал гораздо активнее и агрессивнее, что свойственно молодым «бенгалам». В итоге покупатель обратился в полицию.

Уголовное дело заводчицы-мошенницы направлено для рассмотрения в Тогучинский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске хозяйка «японской» собаки» сиба-ину требует моральной компенсации за укус любимицы лабрадором.

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