В Тогучине покупатель едва не пострадал от когтей беспокойной бенгальской кошечки

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, обвиняемая занималась разведением кошек экзотических пород. Особенно ей нравились бенгальские кошечки. По мнению следствия, сибирячка решила заработать и продала любительнице экзотики «бенгала» как котенка породы «европейская бурма».
«Осознавая, что данная порода гораздо больше ценится на рынке и котенка можно продать подороже. заводчица в апреле 2023 года выправила животному регистрационную карточку и ветеринарный паспорт как представителю породы „европейская бурма“. В этом же месяце котенок был продан по объявлению на интернет-сайте», - рассказали в надзорном ведомстве.
Однако спустя какое-то время котенок приобрел характерный пятнистый окрас бенгальской кошки. При этом он стал гораздо активнее и агрессивнее, что свойственно молодым «бенгалам». В итоге покупатель обратился в полицию.
Уголовное дело заводчицы-мошенницы направлено для рассмотрения в Тогучинский районный суд.
Напомним, что в Новосибирске хозяйка «японской» собаки» сиба-ину требует моральной компенсации за укус любимицы лабрадором.