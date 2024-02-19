В Тогучине покупатель едва не пострадал от когтей беспокойной бенгальской кошечки

«Осознавая, что данная порода гораздо больше ценится на рынке и котенка можно продать подороже. заводчица в апреле 2023 года выправила животному регистрационную карточку и ветеринарный паспорт как представителю породы „европейская бурма“. В этом же месяце котенок был продан по объявлению на интернет-сайте», - рассказали в надзорном ведомстве.