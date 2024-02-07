«Ищу такого, как я»: новосибирский пенсионер хочет найти хозяина для 13 кошек

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщает «КП-Новосибирск», Сергей Александрович живет в частном доме на 50 квадратных метров. На кухне стоят несколько холодильников с едой для животных.
«Всех стерилизую и кормлю на свою пенсию — 19 тысяч рублей. Голодным и больным никто у меня не останется. Сейчас ищу такого же, как и я, кто в животных душу вложит», — говорит пенсионер.
К животным новосибирец прикипел после гибели сына Дениса. Вину сбившего его водителя так и не удалось доказать и отец начал искать адрес, чтобы убить его. Тогда жена обратилась в полицию и Сергея Александровича посадили на два года. Вернувшись, пенсионер стал ходить на кладбище, где постоянно находил бездомную кошку или собаку.
При этом у любителя животных строгий отбор возможных хозяев. Когда он узнал, что потенциальная владелица кошек намеревалась выкинуть умерших животных на помойку, то сразу же прекратил с ней отношения.
«Пока Бог дает силы, буду помогать животным. А там он подскажет. Возможно, завещаю дом неравнодушным общественникам», — заявил Сергей Александрович.
Напомним, что новосибирский юрист выступил против эвтаназии животных в Бурятии.