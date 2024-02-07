«Ищу такого, как я»: новосибирский пенсионер хочет найти хозяина для 13 кошек

К животным новосибирец прикипел после гибели сына Дениса. Вину сбившего его водителя так и не удалось доказать и отец начал искать адрес, чтобы убить его. Тогда жена обратилась в полицию и Сергея Александровича посадили на два года. Вернувшись, пенсионер стал ходить на кладбище, где постоянно находил бездомную кошку или собаку.