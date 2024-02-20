Новосибирский Минобр дал инструкции по посещению детьми школ в аномальные морозы

Родители (и другие законные представители ребенка) могут самостоятельно принимать решение о непосещении школы, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы (в том числе, и в письменной форме). В таких случаях нужно учитывать не только температуру, но и скорость ветра, дорогу до учебного заведения и то, как школьник переносит сильные холода. Если администрация школы принимает решение о допуске младшеклассников, родители обязаны провожать их на учебу.