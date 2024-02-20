Новосибирский Минобр дал инструкции по посещению детьми школ в аномальные морозы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Непосещение детьми школ зависит от их возраста и степени трескучести морозов. Так, первоклашки и остальные младшеклассники могут сидеть дома уже при температуре -25 градусов.
«Обучающиеся с 5 по 9 классы [не посещают занятия] — при температуре -30 градусов и ниже; обучающиеся с 10 по 11 классы — при температуре ниже -35 градусов», — рассказали в министерстве образования.
Родители (и другие законные представители ребенка) могут самостоятельно принимать решение о непосещении школы, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы (в том числе, и в письменной форме). В таких случаях нужно учитывать не только температуру, но и скорость ветра, дорогу до учебного заведения и то, как школьник переносит сильные холода. Если администрация школы принимает решение о допуске младшеклассников, родители обязаны провожать их на учебу.
Педагоги обязаны дать возможность ребенку (особенно, в случае отсутствия по уважительной причине) нагнать материал в форме дистанта, удаленных консультаций и иных форм самостоятельного изучения школьной программы.
Напомним, что аномальные заморозки в Новосибирской области могут сохраниться и после 23 февраля.