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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

В министерстве дали инструкции по посещению школ в заморозки

Новосибирский Минобр дал инструкции по посещению детьми школ в аномальные морозы

20 февраля 2024, 08:23
Фото: Министерство образования НСО
В министерстве дали инструкции по посещению школ в заморозки

В министерстве образования НСО сообщили особенности учебы школьников в холода

До 23 февраля в Новосибирской области будет держаться аномально холодная погода до -40 градусов. В связи с этим в министерстве образования региона напомнили про особенности посещения учебных занятий школьниками.

Непосещение детьми школ зависит от их возраста и степени трескучести морозов. Так, первоклашки и остальные младшеклассники могут сидеть дома уже при температуре -25 градусов.

«Обучающиеся с 5 по 9 классы [не посещают занятия] — при температуре -30 градусов и ниже; обучающиеся с 10 по 11 классы — при температуре ниже -35 градусов», — рассказали в министерстве образования.
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Родители (и другие законные представители ребенка) могут самостоятельно принимать решение о непосещении школы, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы (в том числе, и в письменной форме). В таких случаях нужно учитывать не только температуру, но и скорость ветра, дорогу до учебного заведения и то, как школьник переносит сильные холода. Если администрация школы принимает решение о допуске младшеклассников, родители обязаны провожать их на учебу.

Педагоги обязаны дать возможность ребенку (особенно, в случае отсутствия по уважительной причине) нагнать материал в форме дистанта, удаленных консультаций и иных форм самостоятельного изучения школьной программы.

Напомним, что аномальные заморозки в Новосибирской области могут сохраниться и после 23 февраля.

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