Новосибирцев призывают сообщать о соседях, не вставших на воинский учет

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», листовку заметил в своем подъезде один из подписчиков.
«Если ты знаешь новоиспеченного гражданина РФ, который с удовольствием пользуется всеми льготами и благами твоей родины, но совершенно случайно забыл встать на воинский учет — помоги ему это сделать позвонив в ближайший военкомат!» — говорится в листовке за подписью военного комиссариата Кировского и Ленинского районов.
Согласно информации из открытых источников, указанный телефон 351-30-22 принадлежит военкомату Кировского и Ленинского районов. Однако нельзя утверждать, что это не фейк и автор листовки — именно военкомат. По указанному телефону корреспонденту дозвониться не удалось.
В 2023 году из Новосибирской области депортировали 1233 гражданина сопредельных государств. Больше всего отправили в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.