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Published Сегодня, 08:16

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Новосибирцев призывают сообщать о соседях, не вставших на воинский учет

Новосибирцев призывают сообщать о соседях, не вставших на воинский учет

22 февраля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
На досках объявлений в подъездах домов Новосибирска жители заметили агитационные листовки с призывом сообщать о новых гражданах РФ, которые не встали на воинский учет.

Как сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», листовку заметил в своем подъезде один из подписчиков.

«Если ты знаешь новоиспеченного гражданина РФ, который с удовольствием пользуется всеми льготами и благами твоей родины, но совершенно случайно забыл встать на воинский учет — помоги ему это сделать позвонив в ближайший военкомат!» — говорится в листовке за подписью военного комиссариата Кировского и Ленинского районов.
Фото: vk.com / incident_nsk

Согласно информации из открытых источников, указанный телефон 351-30-22 принадлежит военкомату Кировского и Ленинского районов. Однако нельзя утверждать, что это не фейк и автор листовки — именно военкомат. По указанному телефону корреспонденту дозвониться не удалось.

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В 2023 году из Новосибирской области депортировали 1233 гражданина сопредельных государств. Больше всего отправили в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

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#Общество#Новосибирск#Льготы#Военкомат#Кировский район#Ленинский район#Алёна Рогонова#Воинский учет#Гражданин РФ
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