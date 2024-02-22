Новосибирцев призывают сообщать о соседях, не вставших на воинский учет

Согласно информации из открытых источников, указанный телефон 351-30-22 принадлежит военкомату Кировского и Ленинского районов. Однако нельзя утверждать, что это не фейк и автор листовки — именно военкомат. По указанному телефону корреспонденту дозвониться не удалось.