Новосибирец с плакатом «Ищу жену» нашел вторую половинку

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Новосибирске молодой мужчина по имени Иван пришел на улицу с плакатом «Ищу жену», что вызвало большой интерес общественности. Он рассказал, что благодаря этому необычному действию ему удалось найти свою вторую половинку.
Ранее Иван развелся в 2022 году и провел много времени, восстанавливаясь после разрыва. Он обращался к психологу и занимался экстремальными видами спорта. Вскоре он основал свою собственную компанию, но в личной жизни все было не так хорошо. Тогда Иван решил найти любовь, и для этого он начал выходить на улицу с плакатами в деловом костюме.
Сначала он испытывал опасения перед правоохранительными органами, но потом заметил, что его поддерживает общественность. Благодаря своим акциям он завязал много новых знакомств и даже нашел бизнес-партнеров. И вот на днях к нему подошла девушка.
По словам сибиряка, она начала разговаривать с ним, а затем они пошли в винный бар, где провели вместе весь вечер, узнавая друг друга и общаясь. Иван отметил, что она оказалась очень открытой и искренней, хотя вначале показалась немного заносчивой. На этот раз он надеется на счастливый конец, пишет «МК в Новосибирске».