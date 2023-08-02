Новосибирец с плакатом «Ищу жену» нашел вторую половинку

Ранее Иван развелся в 2022 году и провел много времени, восстанавливаясь после разрыва. Он обращался к психологу и занимался экстремальными видами спорта. Вскоре он основал свою собственную компанию, но в личной жизни все было не так хорошо. Тогда Иван решил найти любовь, и для этого он начал выходить на улицу с плакатами в деловом костюме.