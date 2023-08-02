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Новосибирец с плакатом «Ищу жену» нашел вторую половинку

2 августа 2023, 04:09
Фото: Midjourney
Парень нашел девушку
В Новосибирске мужчина с плакатом «Ищу жену» нашёл новую любовь после развода и долгого периода восстановления, благодаря своему необычному решению.

В Новосибирске молодой мужчина по имени Иван пришел на улицу с плакатом «Ищу жену», что вызвало большой интерес общественности. Он рассказал, что благодаря этому необычному действию ему удалось найти свою вторую половинку.

Ранее Иван развелся в 2022 году и провел много времени, восстанавливаясь после разрыва. Он обращался к психологу и занимался экстремальными видами спорта. Вскоре он основал свою собственную компанию, но в личной жизни все было не так хорошо. Тогда Иван решил найти любовь, и для этого он начал выходить на улицу с плакатами в деловом костюме.

Фото: Новосибирск с огоньком

Сначала он испытывал опасения перед правоохранительными органами, но потом заметил, что его поддерживает общественность. Благодаря своим акциям он завязал много новых знакомств и даже нашел бизнес-партнеров. И вот на днях к нему подошла девушка.

По словам сибиряка, она начала разговаривать с ним, а затем они пошли в винный бар, где провели вместе весь вечер, узнавая друг друга и общаясь. Иван отметил, что она оказалась очень открытой и искренней, хотя вначале показалась немного заносчивой. На этот раз он надеется на счастливый конец, пишет «МК в Новосибирске».

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