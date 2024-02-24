День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом

Вечером в праздничный день, в 21-00, было запущено 30 залпов из четырех гаубиц и четырех салютных установок. Для обеспечения безопасности весь день был перекрыт проезд по площади инженера Будагова. Там пропускали только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии, который обеспечивал проведение салюта.