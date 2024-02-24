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На Новый год в Новосибирске салют отменили «по соображениям безопаснсти»

День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом

24 февраля 2024, 02:37
Фото: 1MI
На Новый год в Новосибирске салют отменили «по соображениям безопаснсти»

Салют прогремел на набережной в Новосибирске 23 февраля

23 февраля сотни новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы насладится ярким пиротехническим шоу

Вечером в праздничный день, в 21-00, было запущено 30 залпов из четырех гаубиц и четырех салютных установок. Для обеспечения безопасности весь день был перекрыт проезд по площади инженера Будагова. Там пропускали только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии, который обеспечивал проведение салюта.

День Защитника Отечества отметили 30 залпами
Видео: Елена Ахметова

«Нам понравился салют, но как обычно, были пробки на дорогах», — поделилась впечатлениями автор видео Елена Ахмерова.

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