День Защитника Отечества в Новосибирске завершили красочным салютом

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Published Сегодня, 02:37
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Вечером в праздничный день, в 21-00, было запущено 30 залпов из четырех гаубиц и четырех салютных установок. Для обеспечения безопасности весь день был перекрыт проезд по площади инженера Будагова. Там пропускали только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии, который обеспечивал проведение салюта.
«Нам понравился салют, но как обычно, были пробки на дорогах», — поделилась впечатлениями автор видео Елена Ахмерова.