В марте Новосибирск накроет 16-дневный снегопад

По прогнозам Gismeteo, в марте в Новосибирске ожидается длительный снегопад. Снег будет идти каждый день с 1 по 16 число, а последние три дня будут сопровождаться дождем. Кроме того, до конца месяца ожидается еще несколько снежных дней.