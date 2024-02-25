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Весна будет снежной

В марте Новосибирск накроет 16-дневный снегопад

25 февраля 2024, 02:37
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Весна будет снежной
В марте в Новосибирске ожидается 16-дневный снегопад, который начнется с первого дня месяца.

По прогнозам Gismeteo, в марте в Новосибирске ожидается длительный снегопад. Снег будет идти каждый день с 1 по 16 число, а последние три дня будут сопровождаться дождем. Кроме того, до конца месяца ожидается еще несколько снежных дней.

В начале марта температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, а к 8 марта она снизится до -13…-21 градуса.

Согласно информации от «Яндекс Погоды», в марте также ожидаются осадки, но в менее интенсивном режиме. Снег предполагается на 2-4, 14-18 и 28 числах, а дождь — на 22, 24–26 марта.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Дождь#Эмилия Губарева#Снегопад#Весна
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