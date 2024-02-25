В марте Новосибирск накроет 16-дневный снегопад

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
По прогнозам Gismeteo, в марте в Новосибирске ожидается длительный снегопад. Снег будет идти каждый день с 1 по 16 число, а последние три дня будут сопровождаться дождем. Кроме того, до конца месяца ожидается еще несколько снежных дней.
В начале марта температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, а к 8 марта она снизится до -13…-21 градуса.
Согласно информации от «Яндекс Погоды», в марте также ожидаются осадки, но в менее интенсивном режиме. Снег предполагается на 2-4, 14-18 и 28 числах, а дождь — на 22, 24–26 марта.