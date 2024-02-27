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Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Лекарства покупали по фальшивым рецептам

Покупатели атаковали аптеки с фальшивыми рецептами — как их разоблачили

27 февраля 2024, 02:45
Фото: 1MI
Лекарства покупали по фальшивым рецептам

Лекарства покупали новосибирцы по фальшивым рецептам

Жители Новосибирска использовали поддельные рецепты и покупали лекарства в аптеках города. Их вычислили после прокурорской проверки.

Сибиряки пользовались фальшивыми рецептурными бланками, чтобы купить лекарственные препараты, которые продавались только по рецепту. Тогда прокуратура Железнодорожного района организовала проверку в сфере оборота лекарственных средств.

Как выяснилось, под прицел попали четверо новосибирцев. На их рецептах были поддельные печати, штампы, а также подписи врачей. За медицинской помощью они не обращались.

За подделку официального документа, против сибиряков возбудили уголовные дела. В настоящий момент расследование продолжается.

Напомним, что ранее мы составили рейтинг худших аптек в Новосибирске. Антилидер получил всего 1,3 звезду.

Всего 1,3 звезды — разбираемся, какие аптеки в Новосибирске самые ужасные
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#Общество#Новосибирск#Документы#Прокуратура#Эмилия Губарева#Дело#Подделка
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