Покупатели атаковали аптеки с фальшивыми рецептами — как их разоблачили

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 03:06
Сибиряки пользовались фальшивыми рецептурными бланками, чтобы купить лекарственные препараты, которые продавались только по рецепту. Тогда прокуратура Железнодорожного района организовала проверку в сфере оборота лекарственных средств.
Как выяснилось, под прицел попали четверо новосибирцев. На их рецептах были поддельные печати, штампы, а также подписи врачей. За медицинской помощью они не обращались.
За подделку официального документа, против сибиряков возбудили уголовные дела. В настоящий момент расследование продолжается.
Напомним, что ранее мы составили рейтинг худших аптек в Новосибирске. Антилидер получил всего 1,3 звезду.