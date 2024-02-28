Какую сумму накопили новосибирцы в QIWI-банке — ответ АСВ

Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не больше лимита. До указанной даты в периодическом печатном издании по месту нахождения банка и на сайте Агентства появится официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.