Какую сумму накопили новосибирцы в QIWI-банке — ответ АСВ

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Общий объем денежных средств на счетах QIWI-банка составляет 3,18 миллиарда рублей. Количество вкладчиков — более 11 тысяч человек.
«Объем денежных средств жителей Новосибирской области составляет 92,4 миллиона рублей. Количество вкладчиков — 363 новосибирца», — рассказали precedent.tv представители Агентства страхования вкладов.
Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не больше лимита. До указанной даты в периодическом печатном издании по месту нахождения банка и на сайте Агентства появится официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.