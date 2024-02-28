atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Центробанк отозвал лицензию у QIWI-банка 21 февраля

Какую сумму накопили новосибирцы в QIWI-банке — ответ АСВ

28 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Центробанк отозвал лицензию у QIWI-банка 21 февраля

Агентство страхования вкладов назвало сумму накоплений новосибирцев в QIWI-банке

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI-банка. Причиной стали нарушения законодательства, связанные с вовлеченностью в работу теневых структур и использованием личных данных физических лиц. Среди вкладчиков — жители Новосибирской области.

Общий объем денежных средств на счетах QIWI-банка составляет 3,18 миллиарда рублей. Количество вкладчиков — более 11 тысяч человек.

«Объем денежных средств жителей Новосибирской области составляет 92,4 миллиона рублей. Количество вкладчиков — 363 новосибирца», — рассказали precedent.tv представители Агентства страхования вкладов.

Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не больше лимита. До указанной даты в периодическом печатном издании по месту нахождения банка и на сайте Агентства появится официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Когда новосибирцы смогут забрать свои деньги из QIWI-банка: ответ АСВ
Узнать подробнее
Читайте также:
Невозможно пополнить QIWI-кошелек — что случилось с банкомВ Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублейМосковский суд задержал главу новосибирского общества глухих до 8 апреля 2024 года
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Банк#Александр Ляхов#Финансы
Подпишитесь
В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы
Сегодня, 05:38
Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа
Сегодня, 04:54
«Ненормально жить в городе, где много смога». Певец Шура высказался о Новосибирске
Сегодня, 07:40
ДТП с «Газелью» и маршруткой — в больнице оказались 5 человек
Сегодня, 10:51
Роскошную квартиру с террасой на крыше продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Сегодня, 02:34
Нашумевший сериал «ГДР»: чем картина поразила публику
Сегодня, 07:04