Новосибирцы стали чаще сообщать о кражах электричества: за это обещают вознаграждение

Каждый год энергетики АО РЭС фиксируют положительную динамику по обращениям новосибирцев о незаконном воровстве электричества. Например, в 2023 году их было 226. Благодаря этому, энергетики пресекли незаконное потребление энергии общим объемом более 365 тыс. кВт*ч.



За такие сообщения каждому дают вознаграждение. Но есть одно, но — деньги получают только после подтверждения факта. Такая система действует в компании уже с 2020 года. Если нарушения были подтверждены в сельской местности, то вознаграждение составляет 5 000 рублей, а если на территории крупных райцентров или городов, то 10 000 рублей.



С начала действия программы авторам подтвердившихся сообщений выплатили более 185 тысяч рублей. Денежное вознаграждение можно получить, если заявитель подает его с указанием всех данных и реквизитов на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении», а также направив письмо в адрес компании. Однако рассказать о нарушителях можно и анонимно.