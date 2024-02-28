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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Один их эффективных методов борьбы с кражей электроэнергии

Новосибирцы стали чаще сообщать о кражах электричества: за это обещают вознаграждение

28 февраля 2024, 04:24
Фото: АО «РЭС»
Один их эффективных методов борьбы с кражей электроэнергии

Новосибирцы могут получить вознаграждение за сообщения о кражах электричества

Одним из самых эффективных инструментов в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии, является обращение жителей Новосибирской области, которые сообщают о хищении энергоресурса.

Каждый год энергетики АО РЭС фиксируют положительную динамику по обращениям новосибирцев о незаконном воровстве электричества. Например, в 2023 году их было 226. Благодаря этому, энергетики пресекли незаконное потребление энергии общим объемом более 365 тыс. кВт*ч.

За такие сообщения каждому дают вознаграждение. Но есть одно, но — деньги получают только после подтверждения факта. Такая система действует в компании уже с 2020 года. Если нарушения были подтверждены в сельской местности, то вознаграждение составляет 5 000 рублей, а если на территории крупных райцентров или городов, то 10 000 рублей.

С начала действия программы авторам подтвердившихся сообщений выплатили более 185 тысяч рублей. Денежное вознаграждение можно получить, если заявитель подает его с указанием всех данных и реквизитов на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении», а также направив письмо в адрес компании. Однако рассказать о нарушителях можно и анонимно.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ЖКХ#Кража#Электричество#Эмилия Губарева#Электроэнергия
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