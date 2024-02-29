Бердского ветерана труда оштрафовали на 600 рублей за драку с соседом

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Инцидент произошел 31 января. Обидевшись на своего соседа, пенсионер начал материться в присутствии других людей и вступил с ним в драку. Отчаявшись разнять стариков, дежурная в первом отделении пансионата ветеранов труда имени Калинина вызвала полицию.
Прибывшим полицейским пожилой новосибирец объяснил, что с соседом у него давний конфликт, поэтому он и не смог сдержаться. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол. Конфликт с соседом был подтвержден и в суде.
«Суд признал Геннадия Бреля виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что посетители бара на площади Ленина устроили массовую драку.