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Пенсионер устроил драку с соседом

Бердского ветерана труда оштрафовали на 600 рублей за драку с соседом

29 февраля 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионер устроил драку с соседом

В Новосибирской области пенсионер получил штраф за драку и мат в пансионате

В Бердске ветеран труда Геннадий Брель получил штраф в 600 рублей. Причиной стало нарушение общественного порядка.

Инцидент произошел 31 января. Обидевшись на своего соседа, пенсионер начал материться в присутствии других людей и вступил с ним в драку. Отчаявшись разнять стариков, дежурная в первом отделении пансионата ветеранов труда имени Калинина вызвала полицию.

Прибывшим полицейским пожилой новосибирец объяснил, что с соседом у него давний конфликт, поэтому он и не смог сдержаться. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол. Конфликт с соседом был подтвержден и в суде.

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«Суд признал Геннадия Бреля виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что посетители бара на площади Ленина устроили массовую драку.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Драка#Пенсионеры#Административный штраф#Александр Ляхов#Хулиганство
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