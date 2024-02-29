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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Новосибирцы увидят последний концерт Егора Летова

Последний концерт Гражданской обороны покажут в кинотеатрах России

29 февраля 2024, 12:17
Фото: tele-club.ru
Новосибирцы увидят последний концерт Егора Летова

Последний концерт Гражданской обороны покажут в Новосибирске

В новосибирских кинотеатрах покажут документальный фильм «Сияние обрушится вниз». Он посвящен памяти лидера Гражданской Обороны Егора Летова и представляет собой уникальную запись последнего концерта коллектива.

Документальный фильм-концерт был снят силами фонда «Сияние», независимой киностудии «Космосфильм», а также вдовы Егора Летова и басистки группы Натальи Чумаковой. Новосибирцы смогут своими глазами увидеть последний концерт «Гражданской Обороны» на екатеринбургской площадке Tele-Club 9 февраля 2008 года.

Благодаря профессиональному звуку, тщательному монтажу и формату 2D сибиряки почувствуют максимальный эффект присутствия на концерте и ощутят особую энергетику коллектива. Во время выступления Егор Летов сыграл как песни с последнего альбома «Зачем снятся сны», так и полюбившиеся поклонникам композиции.

Последний концерт Егора Летова состоялся в ЕкатеринбургеПоследний концерт Егора Летова состоялся в Екатеринбурге
Последний концерт Егора Летова состоялся в Екатеринбурге
Фото: tele-club.ru

Группа Гражданская Оборона была создана в Омске Егором (Игорем) Летовым и Константином «Кузей Уо» Рябинкиным в 1984 году. Считается одним из ярчайших представителей «сибирского панка», однако в саунде коллектива прослеживается не только «гаражный» панк, но и черты индастриала, нойза, краста, сырого блэк-метала, психоделического рока и даже рок-н-ролла. Егор Летов был склонен и к своеобразному «тексту-дайджесту» в подражание эстетике Владимира Маяковского.

За 24 года существования (с несколькими паузами) «Гражданская Оборона» записала свыше сорока альбомов. Последней официальной записью стал «Зачем снятся сны» (2007). 19 февраля 2008 года Егор Летов скончался в Омске в возрасте 43 лет.

Новосибирцы смогут увидеть фильм уже 29 февраля В «Формуле Кино Аура» показ документальной ленты запланирован на 19.50 вечера. Цена билета на сеанс начинается от 450 рублей. Позже — 2, 4 и 6 марта — билеты подорожают до 380 рублей.

В кинотеатре «Каро» «Сияние обрушится вниз» будет демонстрироваться 29 февраля и 3 марта. Сеансы начинаются в 20.45, билеты стоят от 510 рублей.

Напомним, что про гражданскую жену и уроженку Новосибирска Яну Дягилеву создали комикс.

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