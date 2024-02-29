Последний концерт Гражданской обороны покажут в кинотеатрах России

Группа Гражданская Оборона была создана в Омске Егором (Игорем) Летовым и Константином «Кузей Уо» Рябинкиным в 1984 году. Считается одним из ярчайших представителей «сибирского панка», однако в саунде коллектива прослеживается не только «гаражный» панк, но и черты индастриала, нойза, краста, сырого блэк-метала, психоделического рока и даже рок-н-ролла. Егор Летов был склонен и к своеобразному «тексту-дайджесту» в подражание эстетике Владимира Маяковского.