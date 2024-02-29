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Женщина выставила на продажу мужа

Сибирячка решила продать своего мужа — его можно купить в рассрочку

29 февраля 2024, 01:29
Фото: 1MI
Женщина выставила на продажу мужа

Жена решила продать своего мужа в Новосибирской области, написав объявление

Жительница Новосибирской области разместила объявление о продаже своего мужа, которое привлекло внимание СМИ.

В объявлении, написанном от руки, говорится о возможности приобрести мужа в рассрочку. Такое странное объявление заметило на улице издание «Сельский труженик».

В нем также указано, что супруг находится в «идеальном (почти) состоянии» и если он отказывается работать, его можно «вырубить», а включится он самостоятельно.

Напомним, ранее мать разместила объявление о продаже двухлетнего ребенка на сайте с кошками и собаками. По описанию в объявлении, мальчик очень любит качели. Тогда эта история обернулась настоящим скандалом.

Шокирующая новость: женщина выставила на продажу своего ребенка в Новосибирске
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