«Черные косметологи» едва не ослепили читинку, удаляя морщинки вокруг глаз

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Одним из недавних случаев стал глазной ожог после визита к «черному косметологу». Читинке ввели препарат прямо в слезную борозду, что едва не привело к слепоте. Женщина пожелала удалить морщинки вокруг глаз, но могла получить пожизненную инвалидность первой группы.
Подобные случаи не редкость, поскольку далеко не каждый врач имеет профильное образование и знает основы дерматовенерологии. Как признают сами медики, хороший косметолог должен наработать хорошую практику и не ограничиваться двумя годами ординатуры после вуза.
Читинки, приходя к «черным косметологам», рискуют получить ожоги, сильную аллергию, раздражение кожи и другие неприятные последствия. При этом лицензию имеют только 250 профильных специалистов.
«Каждое обращение мы направляем в правоохранительные органы. Но важно обезопасить себя. В соцсетях есть странички „черных косметологов“, не готовых отвечать за последствия», — рассказал zrtk.ru начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Павел Пономарев.
Напомним, что россиянам рассказали, как выявить рак кожи на первой стадии.