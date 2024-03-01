«Черные косметологи» едва не ослепили читинку, удаляя морщинки вокруг глаз

Одним из недавних случаев стал глазной ожог после визита к «черному косметологу». Читинке ввели препарат прямо в слезную борозду, что едва не привело к слепоте. Женщина пожелала удалить морщинки вокруг глаз, но могла получить пожизненную инвалидность первой группы.