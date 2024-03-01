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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 07:16

Девушкам стоит избегать непрофессиональных косметологов

«Черные косметологи» едва не ослепили читинку, удаляя морщинки вокруг глаз

1 марта 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Девушкам стоит избегать непрофессиональных косметологов
Каждая женщина хочет выглядеть красивой и привлекательной. Не являются исключением и жительницы Читы. Однако, наводя красоту, можно нарваться на нерадивых и даже опасных специалистов.

Одним из недавних случаев стал глазной ожог после визита к «черному косметологу». Читинке ввели препарат прямо в слезную борозду, что едва не привело к слепоте. Женщина пожелала удалить морщинки вокруг глаз, но могла получить пожизненную инвалидность первой группы.

Подобные случаи не редкость, поскольку далеко не каждый врач имеет профильное образование и знает основы дерматовенерологии. Как признают сами медики, хороший косметолог должен наработать хорошую практику и не ограничиваться двумя годами ординатуры после вуза.

Читинки, приходя к «черным косметологам», рискуют получить ожоги, сильную аллергию, раздражение кожи и другие неприятные последствия. При этом лицензию имеют только 250 профильных специалистов.

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«Каждое обращение мы направляем в правоохранительные органы. Но важно обезопасить себя. В соцсетях есть странички „черных косметологов“, не готовых отвечать за последствия», — рассказал zrtk.ru начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Павел Пономарев.

Напомним, что россиянам рассказали, как выявить рак кожи на первой стадии.

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#Общество#Медицина#Новосибирск#Россия#Здоровье#Красота#Александр Ляхов
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