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Published Сегодня, 01:29

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Дело направят в суд

Бизнесмена отправили под суд за «ликвидацию» стихийных свалок в Новосибирске

1 марта 2024, 01:29
Фото: 1MI
Дело направят в суд

Директора фирмы будут судить за мошенничество с контрактами в Новосибирске

Уголовное дело в отношении директора компании, который подозревается в обмане с муниципальными контрактами, будет передано в Октябрьский районный суд Новосибирска.

По информации прокуратуры, с 2019 по 2021 год директор фирмы заключил 25 контрактов с муниципальными учреждениями. Его задачей было устранение незаконных свалок в пяти районах города.

Однако обвиняемый представил фальшивые отчетные документы о расходах на размещение и утилизацию собранного мусора на специализированных полигонах.

На основании этих документов ему было выплачено 4,5 млн рублей. Впоследствии он легализировал незаконно полученные средства.

Напомним, ранее мы писали, как застройщик в Новосибирске обманул покупателей квартир на 1,5 млрд рублей. В результате этого 462 дольщика так и не получили свои ключи.

Застройщик в Новосибирске обманул покупателей квартир на 1,5 млрд рублей
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#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Эмилия Губарева#Контракты
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