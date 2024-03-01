Бизнесмена отправили под суд за «ликвидацию» стихийных свалок в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
По информации прокуратуры, с 2019 по 2021 год директор фирмы заключил 25 контрактов с муниципальными учреждениями. Его задачей было устранение незаконных свалок в пяти районах города.
Однако обвиняемый представил фальшивые отчетные документы о расходах на размещение и утилизацию собранного мусора на специализированных полигонах.
На основании этих документов ему было выплачено 4,5 млн рублей. Впоследствии он легализировал незаконно полученные средства.
Напомним, ранее мы писали, как застройщик в Новосибирске обманул покупателей квартир на 1,5 млрд рублей. В результате этого 462 дольщика так и не получили свои ключи.