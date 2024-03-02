Неизвестный проник в квартиру незнакомки, пока она была в душе

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался проникнуть в чужую квартиру в поисках знакомого, с которым он ранее был в этом доме. Во время вечеринки между ними возник конфликт, после чего новосибирец скрылся. В момент, когда незваный гость зашел в чужую квартиру, девушка находилась в ванной и услышала, как открывается дверь.