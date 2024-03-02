Неизвестный проник в квартиру незнакомки, пока она была в душе

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В Первомайском районе Новосибирска неизвестный проник в квартиру девушки. Сообщение о происшествии появилось в ВК-группе «Моя Первомайка».
Инцидент случился сегодня утром на Твардовского, 22. Мужчина попросил у хозяйки квартиры воду и доступ к телефону. Девушка была шокирована такой просьбой и сразу же позвонила своему мужу. Он прибыл немедленно и выгнал незнакомца.
Очевидцы рассказали, что мужчина пытался проникнуть в чужую квартиру в поисках знакомого, с которым он ранее был в этом доме. Во время вечеринки между ними возник конфликт, после чего новосибирец скрылся. В момент, когда незваный гость зашел в чужую квартиру, девушка находилась в ванной и услышала, как открывается дверь.