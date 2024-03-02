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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Девушка испугалась неожиданного гостя

Неизвестный проник в квартиру незнакомки, пока она была в душе

2 марта 2024, 15:36
Фото: 1MI
Девушка испугалась неожиданного гостя

Новосибирец ворвался в чужую квартиру на улице Твардовского

Житель Новосибирска неожиданно ворвался в квартиру девушки, требуя у неё воды и телефона.

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный проник в квартиру девушки. Сообщение о происшествии появилось в ВК-группе «Моя Первомайка».

Инцидент случился сегодня утром на Твардовского, 22. Мужчина попросил у хозяйки квартиры воду и доступ к телефону. Девушка была шокирована такой просьбой и сразу же позвонила своему мужу. Он прибыл немедленно и выгнал незнакомца.

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался проникнуть в чужую квартиру в поисках знакомого, с которым он ранее был в этом доме. Во время вечеринки между ними возник конфликт, после чего новосибирец скрылся. В момент, когда незваный гость зашел в чужую квартиру, девушка находилась в ванной и услышала, как открывается дверь.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Квартира#Эмилия Губарева#Девушка
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