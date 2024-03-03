Под Новосибирском рыбак поймал на удочку десятикилограммовую щуку

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Рекорд поставил житель села Веселовское Краснозерского района Сергей Дубинин. Новосибирцу достался весьма крупный улов: щука весит 9 килограмм 300 грамм.
«Неслыханная удача подвернулась Сергею на озере Чаны. А у вас был успешный улов?», — сообщается в паблике издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирцы поздравляют рыбака с уловом. По их мнению, поймать щуку в Чанах удается не каждому и это действительно значимое достижение. «Знай наших!», — утверждает Евгений Сергиенко.
Напомним, что подобный рекорд повторить уже вряд ли удастся. С 1 марта новосибирцам запрещено выходить и выезжать на лед из-за повышенной опасности.