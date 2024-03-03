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Рыбак поймал огромную щуку

Под Новосибирском рыбак поймал на удочку десятикилограммовую щуку

3 марта 2024, 07:13
Фото: ВК / Краснозерская Новь
Рыбак поймал огромную щуку

Новосибирский рыбак наловил щуку весом свыше 9 килограмм

Несмотря на постепенно истончающийся лед и фактическое наступление весны, новосибирские рыбаки по-прежнему ставят рекорды. Один из любителей рыбной ловли умудрился поймать на удочку огромную щуку

Рекорд поставил житель села Веселовское Краснозерского района Сергей Дубинин. Новосибирцу достался весьма крупный улов: щука весит 9 килограмм 300 грамм.

«Неслыханная удача подвернулась Сергею на озере Чаны. А у вас был успешный улов?», — сообщается в паблике издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте».
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Новосибирцы поздравляют рыбака с уловом. По их мнению, поймать щуку в Чанах удается не каждому и это действительно значимое достижение. «Знай наших!», — утверждает Евгений Сергиенко.

Напомним, что подобный рекорд повторить уже вряд ли удастся. С 1 марта новосибирцам запрещено выходить и выезжать на лед из-за повышенной опасности.

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