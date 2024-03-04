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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Голодного ребенка выводили из квартиры спасатели

В Новосибирске морившей ребенка голодом матерью заинтересовались прокуроры

4 марта 2024, 12:30
Фото: Спасатели МАСС
Голодного ребенка выводили из квартиры спасатели

В Новосибирске возбудили дело против матери, не кормившей ребенка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении матери, оставившей ребенка на двое суток в запертой квартире. Происшествие находится на контроле прокуратуры и Следственного комитета.

На данный момент надзорное ведомство одобрило постановление о возбуждении уголовного дела. Теперь следователям предстоит выяснить, по каким причинам мать не исполняла своих обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним ребенком.

«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области в отношении матери несовершеннолетнего ребенка, оставшегося на два дня в запертой квартире, расположенной в Советском районе, без присмотра и пищи, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей», — рассказали в Следственном комитете.
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Ребенка обнаружили соседи, отреагировавшие на крики из квартиры. Восьмилетний мальчик двое суток находился дома без пищи и воды, но до последнего ждал маму. В итоге жилое помещение пришлось вскрывать спасателям.

Напомним, что в Новосибирске отправили в СИЗО мать, избившую новорожденную дочь об диван.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Прокуратура#Следственный комитет#Александр Ляхов
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