В Новосибирске морившей ребенка голодом матерью заинтересовались прокуроры

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На данный момент надзорное ведомство одобрило постановление о возбуждении уголовного дела. Теперь следователям предстоит выяснить, по каким причинам мать не исполняла своих обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним ребенком.
«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области в отношении матери несовершеннолетнего ребенка, оставшегося на два дня в запертой квартире, расположенной в Советском районе, без присмотра и пищи, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей», — рассказали в Следственном комитете.
Ребенка обнаружили соседи, отреагировавшие на крики из квартиры. Восьмилетний мальчик двое суток находился дома без пищи и воды, но до последнего ждал маму. В итоге жилое помещение пришлось вскрывать спасателям.
Напомним, что в Новосибирске отправили в СИЗО мать, избившую новорожденную дочь об диван.