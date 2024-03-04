Военный из Новосибирска потерял квартиру из-за долгов и ночует на вокзале

Проблемы начались после смерти мамы в конце девяностых. Сначала его выгнали из квартиры родственники. В 2009 году Андрей* смог купить квартиру на наследство отца. Но в 2019 году сибиряк взял займ и не смог выплатить. Кредитор умудрился отобрать у него единственное жилье