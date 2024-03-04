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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Пенсионер ночует на вокзале и надеется на лучшее

Военный из Новосибирска потерял квартиру из-за долгов и ночует на вокзале

4 марта 2024, 11:46
Фото: Благотворительная организация «Маяк»
Пенсионер ночует на вокзале и надеется на лучшее

В Новосибирске бывший военный живет на вокзале и ищет работу

Шестидесятилетний Андрей* из Новосибирска потерял единственное жилье и вынужден искать работу. Мужчину весьма серьезно потрепала жизнь и он вынужден начинать все с нуля.

Андрей* рос в военной семье, поэтому решил продолжить династию. После школы он поступил в Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева. В течение пяти лет после окончания вуза мужчина служил на авиабазе в Черниговке. Отслужив в армии. Андрей* работал охранником и инкассатором.

Проблемы начались после смерти мамы в конце девяностых. Сначала его выгнали из квартиры родственники. В 2009 году Андрей* смог купить квартиру на наследство отца. Но в 2019 году сибиряк взял займ и не смог выплатить. Кредитор умудрился отобрать у него единственное жилье

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Сейчас Андрей* ночует на вокзале и активно ищет работу. В благотворительной организации «Маяк» ему стараются помочь.

«Наверное, пока пойдет сторожем. Но это хорошее начало», — заявили Om1.ru в организации.

*имя изменено.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Благотворительность#Бездомный#Благотворительная организация «Маяк»#Александр Ляхов
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