Военный из Новосибирска потерял квартиру из-за долгов и ночует на вокзале

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Андрей* рос в военной семье, поэтому решил продолжить династию. После школы он поступил в Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева. В течение пяти лет после окончания вуза мужчина служил на авиабазе в Черниговке. Отслужив в армии. Андрей* работал охранником и инкассатором.
Проблемы начались после смерти мамы в конце девяностых. Сначала его выгнали из квартиры родственники. В 2009 году Андрей* смог купить квартиру на наследство отца. Но в 2019 году сибиряк взял займ и не смог выплатить. Кредитор умудрился отобрать у него единственное жилье
Сейчас Андрей* ночует на вокзале и активно ищет работу. В благотворительной организации «Маяк» ему стараются помочь.
«Наверное, пока пойдет сторожем. Но это хорошее начало», — заявили Om1.ru в организации.
Напомним, что в Новосибирске стала известна судьба ребенка, которого не кормила мать.
*имя изменено.