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Самые востребованные специалисты в Новосибирской области в феврале

Самые востребованные специалисты в Новосибирске — кто найдет работу быстрее всех

5 марта 2024, 03:36
Фото: 1MI

Самые востребованные специалисты в Новосибирской области в феврале

Меньше всего компании в регионе ищут страховщиков, сотрудников салонов красоты и фитнес-центров. Области нужны продажники, рабочие, специалисты на производство, строители.

Самыми востребованными специалистами в Новосибирской области стали специалисты по продажам. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

На долю вакансий специалистов по продажам в регионе приходится 20% от всех предложений. Второе месте занимает рабочий персонал (19%), третьем — специалисты на производство (16%). На четвертом и пятом месте оказались строители (14%), замыкают пятерку водители и машинисты (12%).

Меньше всего компании в регионе ищут страховщиков (0,1%), сотрудников салонов красоты и фитнес-центров (0,5%).

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За год в регионе больше всего прибавилось вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги» (+81,1%). На втором месте — «Автомобильный бизнес» (+55,3%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+55,2%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+46,5%), «Розничная торговля» (+40,1%), «Рабочий персонал» (+36,8%).

Снижение количества вакансий отмечено только в одном направлении — «Безопасность» (-7,2% вакансий).

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