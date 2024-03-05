Самые востребованные специалисты в Новосибирске — кто найдет работу быстрее всех

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Самыми востребованными специалистами в Новосибирской области стали специалисты по продажам. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.
На долю вакансий специалистов по продажам в регионе приходится 20% от всех предложений. Второе месте занимает рабочий персонал (19%), третьем — специалисты на производство (16%). На четвертом и пятом месте оказались строители (14%), замыкают пятерку водители и машинисты (12%).
Меньше всего компании в регионе ищут страховщиков (0,1%), сотрудников салонов красоты и фитнес-центров (0,5%).
За год в регионе больше всего прибавилось вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги» (+81,1%). На втором месте — «Автомобильный бизнес» (+55,3%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+55,2%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+46,5%), «Розничная торговля» (+40,1%), «Рабочий персонал» (+36,8%).
Снижение количества вакансий отмечено только в одном направлении — «Безопасность» (-7,2% вакансий).