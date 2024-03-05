Самые востребованные специалисты в Новосибирске — кто найдет работу быстрее всех

На долю вакансий специалистов по продажам в регионе приходится 20% от всех предложений. Второе месте занимает рабочий персонал (19%), третьем — специалисты на производство (16%). На четвертом и пятом месте оказались строители (14%), замыкают пятерку водители и машинисты (12%).