Вдова погибшего водителя отсудила у НИИ геологии 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Во время служебной командировки в Якутию погиб водитель Сибирского НИИ геологии из Новосибирска Юрий Матов. Трагедия произошла в марте 2021 года. Сибиряк водил по тайге автомобили геологоразведки больше 30 лет, и это была всего лишь очередная командировка в Якутию. В апреле он должен был вернуться, но погиб в селе Кальвица Кобяйского района Республики САХА.
Всё произошло, когда рабочим нужно было подняться на сопку. Два человека из бригады зацепили трос от лебедки. Водитель начал движение вверх по склону, но лебедка сломалась, машина поехала вниз. Матов выпал из кабины и попал под автомобиль, рассказал «Прецеденту» адвокат вдовы Павел Яровой.
64-летний водитель получил многочисленные травмы, через некоторое время он скончался. Всё произошло молниеносно, кто-то даже сначала решил, что у водителя случился сердечный приступ. Изначально вдове отказали в возбуждении уголовного дела и составлении акта о несчастном случае на производстве. Но после жалоб возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК ФР). Позднее трудовая инспекция предположила, что смерть водителя могла произойти из-за неисправности лебедки.
Истинные причины гибели Юрия Матова следствие не установило, и дело было прекращено. Вдова водителя обратилась с иском в суд. По ее словам, работодатель помог только с транспортировкой тела и организацией похорон. Женщина потребовала от организации, где работал ее супруг, выплатить компенсацию морального вреда ей и детям — суммарно 3 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить по 850 тысяч каждому. Решение еще не вступило в законную силу, но обжаловать его вдова не собирается.
Представители Сибирского НИИ геологии отказались комментировать ситуацию.