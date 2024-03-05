Вдова погибшего водителя отсудила у НИИ геологии 2,5 млн рублей

Истинные причины гибели Юрия Матова следствие не установило, и дело было прекращено. Вдова водителя обратилась с иском в суд. По ее словам, работодатель помог только с транспортировкой тела и организацией похорон. Женщина потребовала от организации, где работал ее супруг, выплатить компенсацию морального вреда ей и детям — суммарно 3 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить по 850 тысяч каждому. Решение еще не вступило в законную силу, но обжаловать его вдова не собирается.