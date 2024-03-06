Лидер группы «Воскресенье» восхитился новосибирским театром «Красный факел»

История и архитектура театра вызвали интерес у Алексея Романова. Он рассказал о том, что театр был создан в 1920 году группой молодых актеров под руководством режиссера В. К. Татищева в Одессе. В 1932 году театр переместился в Новосибирск, пишет Vn ru.