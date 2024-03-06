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Театр построили в прошлом веке

Лидер группы «Воскресенье» восхитился новосибирским театром «Красный факел»

6 марта 2024, 02:50
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Театр построили в прошлом веке
Группа «Воскресенье» приехала в Новосибирск для концерта в ДК Железнодорожников. После выступления лидер группы, Алексей Романов, поделился своим восхищением по поводу театра «Красный факел».

История и архитектура театра вызвали интерес у Алексея Романова. Он рассказал о том, что театр был создан в 1920 году группой молодых актеров под руководством режиссера В. К. Татищева в Одессе. В 1932 году театр переместился в Новосибирск, пишет Vn ru.

Здание театра «Красный факел» является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1914 году для Коммерческого клуба. Проект здания разработал известный сибирский архитектор Андрей Крячков.

В здании был зал собраний, концертный зал, клубный салон, гостиные, «зимний сад» и игральная комната. Театр стал первой профессиональной сценической площадкой в Новосибирске, где проходили важнейшие культурные события.

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#Новосибирск#Театр#Эмилия Губарева#Красный факел
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