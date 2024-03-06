Лидер группы «Воскресенье» восхитился новосибирским театром «Красный факел»

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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История и архитектура театра вызвали интерес у Алексея Романова. Он рассказал о том, что театр был создан в 1920 году группой молодых актеров под руководством режиссера В. К. Татищева в Одессе. В 1932 году театр переместился в Новосибирск, пишет Vn ru.
Здание театра «Красный факел» является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1914 году для Коммерческого клуба. Проект здания разработал известный сибирский архитектор Андрей Крячков.
В здании был зал собраний, концертный зал, клубный салон, гостиные, «зимний сад» и игральная комната. Театр стал первой профессиональной сценической площадкой в Новосибирске, где проходили важнейшие культурные события.