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Дело направят в суд

За что будут судить экс-директора «Красного факела» Кулябина — подробности дела

26 января 2024, 02:48
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Дело направят в суд

В Новосибирске дело директора «Красного факела» Кулябина ушло в суд

В прокуратуре одобрено обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего директора театра «Красный факел». Александр Кулябин, который руководил театром 20 лет, обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в присвоении и растрате, подробности сообщили в ведомстве.

Согласно следствию, в декабре 2014 года Кулябин назначил своего сына (Тимофея Кулябина) на должность главного режиссера театра без необходимого согласования и вопреки законодательству. Он включил в его трудовой договор обязанность получать ежемесячную «контрактную надбавку» в размере 88,6 тысяч рублей. Такая надбавка не была предусмотрена системой оплаты труда и не выплачивалась другим сотрудникам театра. За время работы своего сына в театре, Александр Кулябин неправомерно начислил и выплатил ему вознаграждение на сумму свыше 5 миллионов рублей за счет бюджетных средств.

Контрольное управление Новосибирской области в 2018 году выявило неправомерное распоряжение директора бюджетными деньгами, включая субсидию, предоставленную театру для выполнения государственного задания.

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В результате проведенной проверки было установлено, что Кулябин должен вернуть в бюджет 1,7 млн рублей из своих собственных средств, которые он уже вернул, используя деньги театра, и продолжил незаконно выплачивать «контрактную надбавку» своему сыну.

Началось уголовное дело в январе 2023 года, а в ходе обыска в доме директора был найден присвоенный моноблок «Apple Мас», принадлежащий театру и имеющий остаточную стоимость 25 тысяч рублей. Уголовное дело будет передано на рассмотрение в Железнодорожный районный Новосибирска.

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