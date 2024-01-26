За что будут судить экс-директора «Красного факела» Кулябина — подробности дела

Согласно следствию, в декабре 2014 года Кулябин назначил своего сына (Тимофея Кулябина) на должность главного режиссера театра без необходимого согласования и вопреки законодательству. Он включил в его трудовой договор обязанность получать ежемесячную «контрактную надбавку» в размере 88,6 тысяч рублей. Такая надбавка не была предусмотрена системой оплаты труда и не выплачивалась другим сотрудникам театра. За время работы своего сына в театре, Александр Кулябин неправомерно начислил и выплатил ему вознаграждение на сумму свыше 5 миллионов рублей за счет бюджетных средств.