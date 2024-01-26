За что будут судить экс-директора «Красного факела» Кулябина — подробности дела

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:51
Согласно следствию, в декабре 2014 года Кулябин назначил своего сына (Тимофея Кулябина) на должность главного режиссера театра без необходимого согласования и вопреки законодательству. Он включил в его трудовой договор обязанность получать ежемесячную «контрактную надбавку» в размере 88,6 тысяч рублей. Такая надбавка не была предусмотрена системой оплаты труда и не выплачивалась другим сотрудникам театра. За время работы своего сына в театре, Александр Кулябин неправомерно начислил и выплатил ему вознаграждение на сумму свыше 5 миллионов рублей за счет бюджетных средств.
Контрольное управление Новосибирской области в 2018 году выявило неправомерное распоряжение директора бюджетными деньгами, включая субсидию, предоставленную театру для выполнения государственного задания.
В результате проведенной проверки было установлено, что Кулябин должен вернуть в бюджет 1,7 млн рублей из своих собственных средств, которые он уже вернул, используя деньги театра, и продолжил незаконно выплачивать «контрактную надбавку» своему сыну.
Началось уголовное дело в январе 2023 года, а в ходе обыска в доме директора был найден присвоенный моноблок «Apple Мас», принадлежащий театру и имеющий остаточную стоимость 25 тысяч рублей. Уголовное дело будет передано на рассмотрение в Железнодорожный районный Новосибирска.