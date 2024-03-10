Почти 300 аварий произошло в Новосибирске с начала 2024 года

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За два месяца текущего года в Новосибирской области зафиксировано 299 автомобильных столкновений. Общее число пострадавших составляет 386 человек, из которых 35 погибли. Среди жертв есть трое детей.
Согласно информации с портала rus.dtp, основными виновниками дорожных аварий являются мужчины — 78,8% от общего числа. Большинство из них находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет.
Напомним, в ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. По данным специалистов ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» в регионе с 10 по 12 марта ожидаются осадки в виде снега, ограничение видимости и дальнейшее похолодание, в связи с чем, на трассах может быть опасно.