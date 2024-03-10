Почти 300 аварий произошло в Новосибирске с начала 2024 года

Напомним, в ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. По данным специалистов ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» в регионе с 10 по 12 марта ожидаются осадки в виде снега, ограничение видимости и дальнейшее похолодание, в связи с чем, на трассах может быть опасно.