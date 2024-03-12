Легендарный стенд «…несмотря ни на что!» признали декоративным элементом

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Updated Сегодня, 12:32
Теперь стенд включен в реестр элементов монументально-декоративного оформления города. Как сообщает precedent.tv со ссылкой на администрацию города Новосибирска, соответствующее решение было принято на заседании Художественного совета.
До этого администрация города Новосибирска организовала общественные обсуждения по вопросу художественной значимости надписи по улице Петухова. Каждый новосибирец мог высказать свое мнение с 9 по 22 февраля. Кроме того, заместитель главы администрации Кировского района Игорь Тимошенко попросил поднять вопрос о сохранении транспаранта как важной художественной достопримечательности муниципалитета.
Инициатива по сохранению стенда принадлежит независимому депутату горсовета Светлане Каверзиной. По ее мнению, уникальный объект, ставший знаменитым благодаря сатирику Михаилу Задорнову, могли ликвидировать в рамках точечной застройки.
Напомним, что новосибирские следователи поставили под сомнение законность сноса дома Кондратюка.