Легендарный стенд «…несмотря ни на что!» признали декоративным элементом

До этого администрация города Новосибирска организовала общественные обсуждения по вопросу художественной значимости надписи по улице Петухова. Каждый новосибирец мог высказать свое мнение с 9 по 22 февраля. Кроме того, заместитель главы администрации Кировского района Игорь Тимошенко попросил поднять вопрос о сохранении транспаранта как важной художественной достопримечательности муниципалитета.