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Стенд признали культурным объектом

Легендарный стенд «…несмотря ни на что!» признали декоративным элементом

12 марта 2024, 12:30
Фото: 2GIS
Стенд признали культурным объектом

В Новосибирске решилась судьба знаменитого стенда «…несмотря ни на что!»

В Новосибирске решилась судьба знаменитого транспаранта «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!». Надпись признали художественной ценностью.

Теперь стенд включен в реестр элементов монументально-декоративного оформления города. Как сообщает precedent.tv со ссылкой на администрацию города Новосибирска, соответствующее решение было принято на заседании Художественного совета.

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До этого администрация города Новосибирска организовала общественные обсуждения по вопросу художественной значимости надписи по улице Петухова. Каждый новосибирец мог высказать свое мнение с 9 по 22 февраля. Кроме того, заместитель главы администрации Кировского района Игорь Тимошенко попросил поднять вопрос о сохранении транспаранта как важной художественной достопримечательности муниципалитета.

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Инициатива по сохранению стенда принадлежит независимому депутату горсовета Светлане Каверзиной. По ее мнению, уникальный объект, ставший знаменитым благодаря сатирику Михаилу Задорнову, могли ликвидировать в рамках точечной застройки.

Напомним, что новосибирские следователи поставили под сомнение законность сноса дома Кондратюка.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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