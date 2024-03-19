«Новосибирск мне мало что дал»: Никита Кологривый — о киноиндустрии в регионе

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:17
Никита Кологривый торжественно открыл кинофестиваль «Семейные традиции» в «Победе», провел автограф-сессию с огромным количеством желающих. После артист пообщался с прессой, чтобы ответить на самые разные вопросы: о своей жизни в Новосибирске, о кино, своих ролях и о том, почему новосибирцам так сложно стать успешными.
«Я мог сейчас продолжать развиваться в Москве. Все перспективы у меня для этого есть. Я считаю, Новосибирск мне очень мало что дал, я отсюда бежал 10 лет назад. Не было ничего. Я снимался в рекламе про колбасу и сосиски напротив кладбища, мне платили 2 тысячи рублей. Я считаю это унизительным. При таком богатом регионе унизительно, что Пермь и Пенза нас делают в качестве кино.
Пенза, Пермь, Калининград — киноразвитые регионы, в отличие от нас. И возвращают 40%* киношникам. Поэтому туда и едут снимать. Поэтому надо политику вести еще такую».
*Речь идет о рибейтах — возмещении затрат на производство национального кино в разных регионах. Каждый субъект РФ определяет уровень самостоятельно. Так, в Калининградской области киношникам возвращают 20%-40% от затрат. В Краснодарском крае возмещают до 80%. Интерес к отдельно взятому региону обусловлен его природой и достопримечательностями. Считается, что появление региона в кино помогает его продвижению, повышает инвестиционную привлекательность.
«У нас в регионе всё плохо с кино. Передовая столица кинематографа — это Москва, не Петербург, не Казань. Это Москва. И я вижу разительную разницу между нашим полнейшим отсутствием кинематографа. У нас отсутствуют все условия для реализации молодых талантов. У нас нет качественных конкурсов для режиссеров, все наши конкурсы проходят только на территории Новосибирской области, о них никто в стране не знает. Если посмотреть на кинематограф в целом, назовите звезд из Новосибирска? Прилучный? Когда он выстрелил, 10 лет назад? Не кажется ли вам, что за 10 лет из нашего региона могло выйти достаточно звезд? Или вы считаете, что у нас дефицит на мужчин? Или что сибиряки уступают по мужским качествам московским? У нас достаточно здесь ресурсов для того, чтобы мы реализовали большое конкурентное кино».
«Фильм о сибирских геологах. Сегодня была встреча с Николаем Петровичем Похиленко — это наш выдающийся земляк, ученый-геолог. Тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады».
По словам другого участника пресс-конференции, гендиректора Корпорации развития НСО Александра Зырянова, в регионе планируют построить киностудию «Фабрика научного кино» в Академпарке, планы более чем реалистичные.
«Мы что можем сделать? Мы можем построить киностудию, спросить, как ее оборудовать, привести туда деньги. Больше мы ничего не сможем сделать, нам нужны профессионалы. Такой проект у нас есть, решение принято, есть деньги на стройку. Нам до запуска медиапарка нужно около года. И первый фильм будет про Похиленко».
По словам главы Корпорации развития НСО, работа над фильмом уже началась.
«Никита был в Академгородке, поговорил по поводу перспектив своего фильма. Мы подбираем оборудование, нам нужно, чтобы через год оно у нас всё было. Мы начинаем искать кадры, это достаточно серьезный вопрос. Кого-то будем даже переманивать из других регионов».
Кологривый рассказал о «дрожащих студентах», которые попросили его заняться развитием киноиндустрии в Новосибирской области.
«Пока умные люди (показывает на Александра Зырянова. — Прим. ред.) будут заниматься своей работой, я буду заниматься творческой. У меня есть мысли уже год, с тех пор, как я приехал в Новосибирск. Привез с собой сценаристов, которые поизучали наш город, наш край, наши особенности, наш Академгородок 60-х, 50-х, 70-х. Знают ли многие, что у нас Нил Армстронг был в 60-х годах? А где сейчас звезды в Новосибирске? Где маевки? Где костры? Где творческая жизнь? Мы с вами имеем ресурс, но запрещаем себе пользоваться им. Я чувствую в этом миссионерство. Я чувствую свою миссию в том, что я должен помочь вот этим двум дрожащим студентам, которые ко мне подошли и сказали: „Никита, сделай, пожалуйста“.
Я сниму кино за любой ресурс, главное, чтобы это было в удовольствие. Главное, чтобы мы развивали наш край в удовольствие. Вот в удовольствие я сюда приехал. Мог бы поехать на Мальдивы. Но я понимаю, что это всё ерунда. Лучше я заварю себе чаю с пятью студентами, которые ждут моей помощи здесь».
«Талант — это не успех. Факт. Я знаю много артистов, у которых я учусь, но о них никто в стране не знает. У вас есть артист Паша Поляков со впалыми глазами. Если бы я его пять лет назад — десять забрал в Москву, это была бы лучшая звезда российского кинематографа. Он сексуально обогащен. Это очень яркий харизматичный образ.
Чтобы попасть в Москву, мне нужно было вытерпеть все родительские унижения, что у меня не получится. И так у большинства моих друзей. Я вас прошу и умоляю лишить своих детей этих слов. Перестаньте говорить, что „в Москве не получится, не надо никуда ехать“. Иначе вы родите очередное очень эмоционально больное поколение».
«Надо нащупать темы, о которых узнают большинство жителей нашей страны, и рассказать о них красиво. Для этого я здесь. Когда я приехал на прииски в Тайгу, там было 10-12 человек. Они были так счастливы, что мы приехали просто о них узнать… Я подумал: почему я этого раньше не сделал? Почему я раньше не приехал и не сказал, что их дело важно? Почему они работают где-то в лесу, о них никто не знает, что они добывают очень важные материалы, для того, чтобы мы с вами с айфонами ходили? А был бы репортаж, жена его посмотрела: „О, Серега мой золото моет“. Было бы приятней».
«У нас здесь столько людей, которые держат планку. Взять у них у каждого интервью, и будет по сценарию. Почему-то вера, что у нас это получится, отсутствует. У нас есть кинотеатр „Победа“. Когда я здесь учился, тут проходили все фестивали. Это означает, что ничего особо не изменилось. Вот барабанщики вышли, постучали. А я считаю, что надо, чтобы вы зашли в „Победу“ или на киноплатформу и увидеть сериал, который сняли в Новосибирске, и увидеть новых артистов: „О, это мой одноклассник!“».
«Все заблуждаются, даже Слуцкий (лидер партии ЛДПР. — Прим. ред.) этого не знает, буду играть его или нет. Я поясню. Пошел слух, сняли мою шапку из сериала „Слово пацана“ и сравнили с шапкой Жириновского, когда он в ней был где-то. Слух дошел до ЛДПР, после этого господин Слуцкий вызвал меня к себе и спросил: „Хочешь ли ты сыграть Жириновского?“ Я ответил: „Конечно, хочу“. Потому что для меня это авторитет. Жириновский мне нравится как политик. Тут уже господь Бог решит, сыграю я его или нет. Я считаю, что есть кандидатуры, которые точнее попадут в его органику, в его образно-мыслительный мир, чем я. Я бы лучше сыграл Стеньку Разина. Но если брать наших политиков, номер один — это Жириновский. Я считаю, что я популярный артист сейчас, и партия выбрала меня как первого кандидата. Но почему-то мне кажется, что я не сыграю его».
Про Новосибирский зоопарк: «Где я ни бывал, нет лучше зоопарка. Москва? И что? Беспонтовый зоопарк. У нас самый лучший».
Про сказки: «Сказки снимают люди, которые живут в богатых особняках. И они их снимают исключительно из задания от правительства. И эта сказка получается чуть дешевая. Моя задача — сделать сказки, которые нужны всем».
Про роль Емели: «Это был один из самых сложных психологических этапов в моей жизни. Не буду говорить, по каким причинам, но мне стоило большого ресурса на площадке быть добрым маленьким ребенком при наличии моего характера холерика-меланхолика. Это была сложная исследовательская работа в сторону добра, которого у меня не так много присутствует».
Почему играет «плохих»: «Актер должен быть разноплановым. Сложнее всего играть положительных героев, потому что я не знаю, кто это такие. Я не могу представить, как сыграть Христа, но я могу представить, как сыграть бандита. Во мне больше греха, чем блага. Я не видел в кино ни одной положительной роли, которая меня привлекала больше, чем отрицательная. Все женщины, с кем я общался, говорят: самые сексуальные — это антагонисты».