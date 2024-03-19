«Новосибирск мне мало что дал»: Никита Кологривый — о киноиндустрии в регионе

«Все заблуждаются, даже Слуцкий (лидер партии ЛДПР. — Прим. ред.) этого не знает, буду играть его или нет. Я поясню. Пошел слух, сняли мою шапку из сериала „Слово пацана“ и сравнили с шапкой Жириновского, когда он в ней был где-то. Слух дошел до ЛДПР, после этого господин Слуцкий вызвал меня к себе и спросил: „Хочешь ли ты сыграть Жириновского?“ Я ответил: „Конечно, хочу“. Потому что для меня это авторитет. Жириновский мне нравится как политик. Тут уже господь Бог решит, сыграю я его или нет. Я считаю, что есть кандидатуры, которые точнее попадут в его органику, в его образно-мыслительный мир, чем я. Я бы лучше сыграл Стеньку Разина. Но если брать наших политиков, номер один — это Жириновский. Я считаю, что я популярный артист сейчас, и партия выбрала меня как первого кандидата. Но почему-то мне кажется, что я не сыграю его».