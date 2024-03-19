В Новосибирске ищут мужчину в серой куртке и черной шапке

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Мужчина пропал в Ленинском районе в начале марта. Причины исчезновения сибиряка пока неизвестны.
«Пропал Казаков Юрий Станиславович, 47 лет, Ленинский район, Новосибирск. С 5 марта 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения Юрий Казаков был одет в серую куртку с оранжевыми вставками на рукавах и черную шапку. Новосибирец худощав, черноволос и кареглаз.
Напомним, что в Новосибирске искали подростка в джинсах со стразами.