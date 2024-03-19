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Мужчина пропал 5 марта

В Новосибирске ищут мужчину в серой куртке и черной шапке

19 марта 2024, 11:13
Фото: ВК / Лиза Алерт по Новосибирской области
Мужчина пропал 5 марта

В Новосибирске ищут пропавшего две недели назад Юрия Казакова

В Новосибирске разыскивают Юрия Казакова. Мужчина не выходит на связь с родными и близкими две недели.

Мужчина пропал в Ленинском районе в начале марта. Причины исчезновения сибиряка пока неизвестны.

«Пропал Казаков Юрий Станиславович, 47 лет, Ленинский район, Новосибирск. С 5 марта 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

В день исчезновения Юрий Казаков был одет в серую куртку с оранжевыми вставками на рукавах и черную шапку. Новосибирец худощав, черноволос и кареглаз.

Напомним, что в Новосибирске искали подростка в джинсах со стразами.

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