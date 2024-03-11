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Новосибирцев искали волонтеры

Более 70 человек пропали в феврале 2024. Не всех нашли живыми

11 марта 2024, 01:35
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцев искали волонтеры

Более 70 человек пропали в Новосибирской области в феврале

Более 70 человек были объявлены пропавшими в Новосибирской области в феврале. Из них несколько сибиряков нашли погибшими.

В феврале текущего года в Новосибирской области было зафиксировано исчезновение 76 человек. Эту информацию опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своих страницах в социальных сетях.

Волонтерам удалось найти 46 пропавших живыми. Также получены данные о трех погибших и пяти случаях, когда волонтеры помогли установить местонахождение родных людей.

За прошлый месяц по всей России в отряд «ЛизаАлерт» поступило 2 990 обращений. Из них было найдено в живых 2020 человек, а также зафиксировано 136 случаев смерти.

Напомним, ранее в Новосибирске завершили поиски женщины, которая пропала после смерти мамы и ушла из дома в одной майке и тапочках. Ее искали больше месяца и нашли мертвой.

В Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках
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