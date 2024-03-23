Массовые мероприятия отменили в Новосибирске после теракта в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:20
В Новосибирске отменили представления Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Королевский цирк», которые должны были проходить в конце марта. Их перенесли на середину апреля. Причина отмены — решение министерства культуры России об отмене всех культурно-массовых мероприятий на ближайшие дни. Выступления акробатов должны были пройти 23 и 24 марта, но теперь они перенесены на 13 и 14 апреля.
Также из-за произошедшего отменили футбольный матч команд «Велес» и «Новосибирск», который должен был состояться в Московской области. Новая дата этого спортивного события будет объявлена позднее. Футбольный клуб выразил соболезнования родным погибших и пострадавших людей.
Отменен и выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш». Концерты в Новосибирской филармонии также отменены на ближайшие выходные.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в концертном зале Crocus City Hall, где проходил концерт группы «Пикник». Пострадали более ста человек, 60 погибли. Количество жертв может увеличиться.