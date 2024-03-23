Массовые мероприятия отменили в Новосибирске после теракта в Crocus City Hall

В Новосибирске отменили представления Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Королевский цирк», которые должны были проходить в конце марта. Их перенесли на середину апреля. Причина отмены — решение министерства культуры России об отмене всех культурно-массовых мероприятий на ближайшие дни. Выступления акробатов должны были пройти 23 и 24 марта, но теперь они перенесены на 13 и 14 апреля.