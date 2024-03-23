Врио мэра Новосибирска выразил соболезнования жертвам теракта в Москве

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В связи с терактом, произошедшим в ТЦ «Крокус Сити Холл» под Москвой, и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Чиновник отметил, что террористы атаковали мирных жителей, стреляя по безоружным людям, чтобы вызвать панику и ужас. В результате этого теракта погибли более 60 человек, еще более 100 пострадали.
Олег Клемешов также подчеркнул, что жители Новосибирска выражают соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что враги России не смогут достичь своих низких целей — они не смогут сломить дух народа, его единство и веру в победу.
В связи с произошедшим терактом, в Новосибирской области было принято решение отменить все запланированные массовые развлекательные мероприятия.