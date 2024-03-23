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Новосибирск соболезнует

Врио мэра Новосибирска выразил соболезнования жертвам теракта в Москве

23 марта 2024, 03:13
Фото: 1MI
Новосибирск соболезнует
И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил соболезнования жертвам теракта в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» и подчеркнул непоколебимость народа России перед врагами.

В связи с терактом, произошедшим в ТЦ «Крокус Сити Холл» под Москвой, и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Чиновник отметил, что террористы атаковали мирных жителей, стреляя по безоружным людям, чтобы вызвать панику и ужас. В результате этого теракта погибли более 60 человек, еще более 100 пострадали.

Олег Клемешов также подчеркнул, что жители Новосибирска выражают соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что враги России не смогут достичь своих низких целей — они не смогут сломить дух народа, его единство и веру в победу.

В связи с произошедшим терактом, в Новосибирской области было принято решение отменить все запланированные массовые развлекательные мероприятия.

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Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве
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