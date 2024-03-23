Врио мэра Новосибирска выразил соболезнования жертвам теракта в Москве

В связи с терактом, произошедшим в ТЦ «Крокус Сити Холл» под Москвой, и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Чиновник отметил, что террористы атаковали мирных жителей, стреляя по безоружным людям, чтобы вызвать панику и ужас. В результате этого теракта погибли более 60 человек, еще более 100 пострадали.