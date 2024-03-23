Митрополит Никодим выразил соболезнования родным погибших в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Митрополит Никодим из Новосибирска и Бердска выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой. Он глубоко опечален этой страшной новостью:
«С глубокой скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей в связи с терактом в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших».
Митрополит сообщил, что в храмах Новосибирской епархии совершаются молитвы за души погибших в этой трагедии.
По предварительной информации, в результате стрельбы в Крокус Сити Холл погибли не менее 60 человек, более сотни пострадали.