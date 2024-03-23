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Более 60 человек пострадали

Митрополит Никодим выразил соболезнования родным погибших в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 03:01
Фото: telegram-канал BAZA
Более 60 человек пострадали
Митрополит Никодим выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Митрополит Никодим из Новосибирска и Бердска выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой. Он глубоко опечален этой страшной новостью:

«С глубокой скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей в связи с терактом в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших».

Митрополит сообщил, что в храмах Новосибирской епархии совершаются молитвы за души погибших в этой трагедии.

По предварительной информации, в результате стрельбы в Крокус Сити Холл погибли не менее 60 человек, более сотни пострадали.

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