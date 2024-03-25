Неизвестные рассылают сообщения с предложением совершить теракт в метро

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Новосибирске в соцсетях рассылают сообщение с предложением совершить террористический акт в метро. Как сообщает НГС, в тексте сообщения указана дата — 6 апреля 2024 года.
Корреспондент Atas.info обратился в пресс-службу ГУ МВД по региону с просьбой прокомментировать эту информацию.
Ранее об аналогичных случаях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, провокаторы отправляют сообщения подросткам в ряде регионов — Москве, Московской области, Туле, Екатеринбурге, Казани, Смоленской области.
«Подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. Причем те, кто пишут сообщения, часто знают данные детей. Блокируйте этих пользователей. Не нужно вступать с ними в переписку!» — написала Мизулина в своем телеграм-канале.