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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

В Новосибирске неизвестные рассылают сообщения с предложением совершить теракт

Неизвестные рассылают сообщения с предложением совершить теракт в метро

25 марта 2024, 09:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В Новосибирске неизвестные рассылают сообщения с предложением совершить теракт

Аналогичные сообщения от провокаторов ранее получили жители других регионов РФ — Москвы, Московской области, Тулы, Екатеринбурга, Казани, Смоленской области.

В Новосибирске в соцсетях рассылают сообщение с предложением совершить террористический акт в метро. Как сообщает НГС, в тексте сообщения указана дата — 6 апреля 2024 года.

Корреспондент Atas.info обратился в пресс-службу ГУ МВД по региону с просьбой прокомментировать эту информацию.

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Ранее об аналогичных случаях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, провокаторы отправляют сообщения подросткам в ряде регионов — Москве, Московской области, Туле, Екатеринбурге, Казани, Смоленской области.

«Подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. Причем те, кто пишут сообщения, часто знают данные детей. Блокируйте этих пользователей. Не нужно вступать с ними в переписку!» — написала Мизулина в своем телеграм-канале.
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