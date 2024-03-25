В России хотят ограничить переписку в Telegram после предложений устроить теракт

Переписку в мессенджере Telegram могут ограничить после массовой рассылки сообщений с предложением устроить теракты в разных городах России. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, инициаторами нововведения выступили ее подписчики.