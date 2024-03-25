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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

В России хотят ограничить переписку в Telegram после предложений устроить теракт

В России хотят ограничить переписку в Telegram после предложений устроить теракт

25 марта 2024, 09:48
Фото: 1MI
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже обратилась с этой идеей в органы власти.

Переписку в мессенджере Telegram могут ограничить после массовой рассылки сообщений с предложением устроить теракты в разных городах России. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, инициаторами нововведения выступили ее подписчики.

«Подписчики предлагают в связи с опасной рассылкой детям ограничить входящие сообщения от незнакомцев в Telegram для всех видов аккаунтов. Мы уже обратились в органы власти с просьбой обсудить возможные варианты с платформой», — сообщила Мизулина в своем официальном телеграм-канале.

По ее словам, многие подростки, после получения таких сообщений боятся выходить из дома.

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Нездоровая тенденция не обошла стороной Новосибирск. В соцсетях пользователям рассылают сообщения с предложением совершить террористический акт в метро. В тексте одного из сообщений указана дата — 6 апреля 2024 года.

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