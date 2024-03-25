В России хотят ограничить переписку в Telegram после предложений устроить теракт

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Переписку в мессенджере Telegram могут ограничить после массовой рассылки сообщений с предложением устроить теракты в разных городах России. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, инициаторами нововведения выступили ее подписчики.
«Подписчики предлагают в связи с опасной рассылкой детям ограничить входящие сообщения от незнакомцев в Telegram для всех видов аккаунтов. Мы уже обратились в органы власти с просьбой обсудить возможные варианты с платформой», — сообщила Мизулина в своем официальном телеграм-канале.
По ее словам, многие подростки, после получения таких сообщений боятся выходить из дома.
Нездоровая тенденция не обошла стороной Новосибирск. В соцсетях пользователям рассылают сообщения с предложением совершить террористический акт в метро. В тексте одного из сообщений указана дата — 6 апреля 2024 года.