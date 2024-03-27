Более тысячи первичных отделений «Движения первых» действуют в Новосибирской области

В 2023 году под эгидой «Движения первых» провели 90 региональных и 50 муниципальных мероприятий, которые объединили больше 50 тысяч человек. Программы движения проводят на базе образовательного парка имени О. Кошевого. В 2023 году при поддержке министерства образования и министерства труда на территории парка прошли девять профильных смен, участниками стали больше 1000 детей и 300 наставников. Еще пять профильных смен для 600 участников прошли на базе других детских лагерей. Всего в Новосибирской области провели 20 районных и межрайонных профильных смен «Движения Первых».