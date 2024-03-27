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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:41

Больше тысячи отделений «Движения первых» действуют в Новосибирской области

Более тысячи первичных отделений «Движения первых» действуют в Новосибирской области

27 марта 2024, 11:04
Фото: правительство Новосибирской области

Больше тысячи отделений «Движения первых» действуют в Новосибирской области

27 марта в правительстве региона прошло заседание координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Новосибирской области.

В заседании принял участие губернатор региона Андрей Травников. Глава региона поблагодарил участников движения за работу, сделанную в 2023 году. По его словам, молодая организация доказала свою востребованность.

«Благодарю всех за большую работу, проделанную в прошлом году. Сделано очень много, но главным результатом я бы назвал то, что молодая ещё организация состоялась на территории Новосибирской области, нашла своё место, стала узнаваемой, доказала свою востребованность и эффективность», — сказал Андрей Травников.

«Движение первых» объединяет около 33 тысяч подростков и молодых людей из школ, вузов, колледжей, молодежных центров. Они занимаются волонтерством, участвуют в патриотических акциях, общественных событиях, грантах.

«Участники движения вместе со своими родителями активно вовлечены в реализацию проектов Года семьи. Не менее значимая задача, которую мы сегодня реализуем вместе, это формирование единого подхода к воспитательной работе во всей системе образования, независимо от уровня, направления, подведомственности учреждения. Здесь „Движению первых“ принадлежит ключевая роль. Вы не просто помощники своих старших товарищей, специалистов по этому направлению, вы соавторы многих идей, проектов, методик», — говорит губернатор.
Фото: правительство Новосибирской области

Заместитель председателя правления — руководитель аппарата Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров поблагодарил губернатора и команду правительства региона за конструктивное взаимодействие.

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В регионе открыто 35 местных и более тысячи первичных отделений «Движения первых».

В 2023 году под эгидой «Движения первых» провели 90 региональных и 50 муниципальных мероприятий, которые объединили больше 50 тысяч человек. Программы движения проводят на базе образовательного парка имени О. Кошевого. В 2023 году при поддержке министерства образования и министерства труда на территории парка прошли девять профильных смен, участниками стали больше 1000 детей и 300 наставников. Еще пять профильных смен для 600 участников прошли на базе других детских лагерей. Всего в Новосибирской области провели 20 районных и межрайонных профильных смен «Движения Первых».

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#Политика#Новосибирск#Андрей Травников#Движение#Алёна Рогонова
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