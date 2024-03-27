Назначен врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

В отношении Архипова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Задержание министра связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск». С 2019 по 2023 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами.