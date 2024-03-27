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Назначен врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Назначен врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области

27 марта 2024, 05:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ранее министра Дениса Архипова задержали по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

25 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил временно исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики. Как ранее сообщали СМИ, врио стал заместитель Архипова Евгений Назаров.

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20 марта силовики задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

22 марта Центральный суд Новосибирска отправил Дениса Архипова под стражу. В СИЗО министр пробудет до 20 мая 2024 года.

В отношении Архипова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Задержание министра связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск». С 2019 по 2023 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами.

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